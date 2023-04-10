「阿凡達2」後全嘗敗績 好萊塢大片在中國愈來愈不靈光

「超級瑪利歐兄弟電影版」在中國只拿下賣座第4名，和全球各地轟動程度有差距。（美聯社資料照片）

好萊塢 強片在新冠肺炎疫情 之前，視中國為一個重要的大市場，疫情期間好幾部大片無法在當地上映，觀眾改為擁抱自家出品的商業巨片，原本還以為等疫情和緩之後，美國影片重回當地，觀眾也會跟著回流，結果完全不是這麼一回事。

從去年底到現在，除了全球票房飆破23億美元的「阿凡達：水之道」在中國熱賣近17億人民幣(近2.4億美元)，其他包括「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」、「黑豹2」到「龍與地下城：盜賊榮耀」、「窒友梅根」都表現遠不如預期。「蟻人」系列前兩集在當地曾經分別創下人民幣6億(約8726萬美元)、8億(約1.1億美元)的票房，第3集上映至今才破2億7000萬人民幣(約3927萬美元)，和前兩集落差很明顯。首集在當地賣破人民幣6億(約8726美元)的「黑豹2」，由於沒有和全球各地同步推出、2月初才在上映，賣座到現在才1億人民幣(約1454萬美元)出頭。

至於「龍與地下城：盜賊榮耀」在中國與美國同步上映，目前累積票房為6577萬人民幣(約956萬美元)，儘管在各大觀眾評分網站得到頗佳的分數，依然拉抬不了賣座氣勢。本周「超級瑪利歐兄弟電影 版」在北美與全球各地掀起賣座狂潮，中國的貓眼、淘票票等網站得到的分數也不錯，賣座還不及晚兩天上映的成龍新片「龍馬精神」，也不敵中國翻拍版的「忠犬八公」和日本動畫「鈴芽之旅」，暫居賣座榜第4名，前3部片依序得到冠、亞、季軍，頭兩名都是中國自家的影片。