「瑪利歐」差點變黑道大哥？片子狂賣 幕後八卦大公開

「超級瑪利歐兄弟電影版」全球熱賣，相關話題也發燒。（美聯社資料照片）

由任天堂 經典電玩改編的動畫片「超級瑪利歐兄弟電影 版」，上片後在全球各地都開出超級大紅盤，周末假日各地影城人潮洶湧，都是爸媽帶著小孩去欣賞，北美估計5天可望賣破2億美元。不過為主角瑪利歐獻聲的克里斯普萊特卻透露，為了讓角色的義大利 血統忠實呈現，他故意加重口音，卻被嫌太像「黑道家族」裡的主角。

「超級瑪利歐兄弟電影版」的瑪利歐和其弟路易吉，這兩個名字都是來自於義大利，所以克里斯普萊特本來希望能夠讓角色較「忠於原味」，當他被宣布將替瑪利歐獻聲時，曾遭到電玩原角色配音者查爾斯馬丁奈特粉絲砲轟，壓力非常大，才更求好心切，結果反倒讓一部闔家觀賞的歡樂動畫變得太像黑幫影片，不得不趕快收回來，不斷調整。

影片來源：YouTube Illumination