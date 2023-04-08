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告五人首攻蛋犬青美腿辣翻 第4位成員現身全場嚇傻

記者梅衍儂／即時報導
哲謙感性回憶告五人出道時的模樣。記者李政龍／攝影
哲謙感性回憶告五人出道時的模樣。記者李政龍／攝影

夯團告五人出道6年首度攻蛋，今（8）起一連兩天在台北小巨蛋開唱，兩場共吸引2萬歌迷朝聖，配合「宇宙的有趣」主題，宇宙九大行星舞台搖身一變成為銀河系，告五人「披星戴月」帶著萬名歌迷飛向宇宙，為了照顧每個角落的粉絲，他們特別打造360度零死角「環場衛星軌道」，引領粉絲進入他們的奇幻世界。

犬青、雲安、哲謙所組成的告五人，出道至今征服大小場地，從出道時「愛在夏天」的熱烈純粹、「披星戴月地想你」、「愛人錯過」等歌曲爆紅、到傳唱度高的「好不容易」、「又到天黑」，一路上人氣激增的奇幻旅程，讓他們順利攻蛋。演唱會將告五人玩樂精神發揮得淋漓盡致，除了必應團隊大手筆斥資6000萬呈現天團級演唱會製作規格，「宇宙九大行星」的升空氣球舞台總重量更是高達1000公斤，隨著歌曲變化瞬移忽上忽下，讓小巨蛋幻化成告五人的哈瓜小宇宙。

在唱「運氣來得若有似無」時，告五人並搭著由人型玩偶「告五豬」駕駛的奇幻環遊車，哲謙感性說：「我想起剛發行第一張EP，那時候我們3個人編制的演出走走走，一直走，就走到小巨蛋了，這是一個歸零的起點，很想要陪伴大家一起走下去，往後的路我們一起走好嗎？」

告五人平時會不定時在社群媒體上直播，還有固定名稱「黑畫面之旅」，今他們也在「運氣來得若有似無」歌曲直播，將「黑畫面之旅」搬上大舞台。今五月天瑪莎、蘇慧倫、宇宙人阿奎、千千、李友廷、魏嘉瑩等演藝圈好友也前來支持。

犬青露出美腿辣翻全場。記者李政龍／攝影
犬青露出美腿辣翻全場。記者李政龍／攝影
雲安一開口就引起全場歡呼。記者李政龍／攝影
雲安一開口就引起全場歡呼。記者李政龍／攝影
告五人首度攻小巨蛋，舞台打造成九大行星。記者李政龍／攝影
告五人首度攻小巨蛋，舞台打造成九大行星。記者李政龍／攝影
雲安歌聲十分動人。記者李政龍／攝影
雲安歌聲十分動人。記者李政龍／攝影

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