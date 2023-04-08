張惠妹「飄帶遮三角處」 女王勁裝辣露超細鉛筆腿

張惠妹昨晚在高雄高開唱，全場嗨翻。圖／聲動娛樂提供

張惠妹高雄巨蛋演唱會休息兩天，今（8）上演第6場，她開場就元氣十足問候：「嘿～你們好！休息了兩天我覺得我還可以，你們ok嗎？」關心歌迷有沒有腰痠背痛，笑說住高雄快半個月，有定居在高雄的感覺，下周還要再唱，幽默說乾脆住下算了，因為固定每個周末開唱。此話一出，全場歡呼聲不斷。

阿妹熱力無窮，她一句「高雄在哪裡？全場站起來」，瞬間點燃萬名觀眾，全場幾乎再也沒人坐著。看到台下有歌迷穿上自製的天后演唱會服裝，阿妹直誇：「你的比較漂亮耶！」有來自新加坡 的歌迷從第一場到現在都全勤；有人舉手牌寫下今天生日，阿妹索性問大家說：「有沒有人今天生日？」結果全場幾乎都高舉雙手，她清唱「happy birthday to you」獻給大家天后級的祝福。

她以白色時尚 搖滾女王勁裝嗨唱「跳進來」、「傲嬌」、「薇多莉亞的秘密」、「Yes or No」等經典快歌，現場變身超大型派對，萬人high跳high唱，看到全場手舞足蹈的畫面，天后忍不住頻頻猛讚：「漂亮！」氣氛爆棚，炸翻高雄巨蛋。