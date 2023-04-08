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強尼戴普復出新片又有麻煩？導演被爆曾施暴、吐口水

記者蘇詠智／即時報導
強尼戴普即將風光重回幕前，新片將於坎城首映。圖／摘自imdb
強尼戴普即將風光重回幕前，新片將於坎城首映。圖／摘自imdb

過去幾年都因為被前妻安珀赫德貼上「家暴男」標籤而影響事業與形象的強尼戴普，好不容易打贏官司、在粉絲的擁戴下被看好有機會風光回歸幕前，復出之作「杜巴利夫人」即將在下個月的坎城影展擔任開幕大片，卻突然又爆出離譜的醜聞，讓他在演藝圈重返榮耀的計畫，再度橫生波折。

「杜巴利夫人」改編自法國史詩，強尼戴普扮演法王路易十五，全程法語發音，下足苦功，導演麥雯是演員出身，片中也自己擔任杜巴利夫人這個角色。據傳她和強尼在拍片時就不是非常愉快，因為強尼有時無法準時現身片場，麥雯和人員們等得不耐煩，難免有些情緒，妙的是她後來決定自己也不要那麼好配合，只要強尼遲到一次，下一次就換她不見蹤影，兩人大鬥法到據稱片場氣氛相當詭異，所有人都感受得出男主角和身兼女主角的導演十分不對盤。

本來這些糾紛，在片子坎城影展首映之前，就該都先處理好，哪知道麥雯竟出了比這還大條的事情：網路新聞「Mediapart」的共同創辦人艾德威普連納控告她，很粗暴的抓住他的頭髮，把他的頭轉過來，在他臉上吐口水，接著以迅雷不及掩耳的速度離開餐廳，沒有人能有辦法阻止她。整件意外的發生就是那麼讓人猝不及防，因為他跟麥雯根本沒講話，她就突然上前攻擊，讓他大受驚嚇，到現在都還有創傷。

艾德威普連納自認過去和麥雯沒有任何不愉快，只是「Mediapart」曾經報導過一推盧貝松被控性侵的相關新聞，盧貝松不只是麥雯的前夫，也和她生了個孩子，目前還不知道麥雯對艾德威普連納動手的原因，卻足以讓「杜巴利夫人」被拖累，在觀眾心目中留下負面印象。

強尼戴普新片扮演法王路易十五。圖／摘自imdb
強尼戴普新片扮演法王路易十五。圖／摘自imdb
麥雯被控對記者施暴還吐對方口水。（路透資料照片）
麥雯被控對記者施暴還吐對方口水。（路透資料照片）

坎城影展 導演 家暴

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