熱辣畫面造假觀眾跑光？熱播劇男主認25公分大鵰是道具

亞當達莫斯在「性／生活」中的淋浴露出「重點」的畫面，曾引起熱烈討論。圖／摘自nieuwsblad

標榜「性」為主題的劇集，尺度千萬不能緊縮，讓觀眾掃「性」？Netflix 在兩年前一推出就造成廣大話題的影集「性／生活」，男主角之一亞當達莫斯一幕淋浴時轉身對著鏡頭露出25公分「大鵰」畫面，更成為觀眾津津樂道的話題，也使他從談不上國際知名度，瞬間暴紅，還和女主角莎拉夏希假戲真做成為一對。然而上個月初，第2季上架，收視卻比首季明顯下滑快一半，Netflix宣布，該劇確定不會再有第3季。

「性／生活」首季裸戲不少，觀眾看了臉紅心跳，第2季卻沒有同樣熱烈的反應。圖／摘自imdb

「性／生活」講述女主角雖有個性情穩定的標準好老公，卻仍對狂野的舊情人充滿眷戀，彼此再度重逢，讓她的感情生活再起波瀾。來自澳洲 的亞當達莫斯將性感的狂野舊愛詮釋地入木三分，大受女性喜愛，「25公分」更為他加分不少，該幕在全劇上架後一堆人好奇「是不是真的？」他只曖昧回答：「那一幕是我本人拍的。」沒有講明白是否連「大鵰」都是本人的，卻足以掀起熱烈討論。結果在第2季推出後沒兩天，他受訪時就直接戳破大家的幻想：「我以為你們都知道那個是道具了？都已經過了這麼久了。」他在第2季的尺度也收斂不少，不再正面全裸，只有背面裸臀。不只是他，連飾演好丈夫的另一位男主角麥克沃格，在第2季的背面露臀部鏡頭也有替身代勞，沒有自己親身上陣，不知是否因此讓觀眾感到不夠盡「性」。

「性／生活」將性感猛男亞當達莫斯捧紅，熱度卻沒能持久。圖／摘自imdb

根據收視調查，「性／生活」第2季很快在全球各地包括歐美的觀看排行榜跌出前10名，上架的頭3周觀眾總收看時數才約為首季同期的45%，跌幅非常明顯。原創人表示，第2季結尾女主角回到舊愛身邊，兩人也結了婚，這絕對不是她們規畫的全劇大結局，可是現在看來似乎就是這樣了。莎拉夏希則抱怨在第2季裡，亞當的份量沒那麼重，有點大材小用，又坦言在第2季並沒有得到和首季一樣多的支持，接著自嘲：「我這樣講，可能永遠沒辦法再回Netflix拍戲了，但我還是說出來了。」她仍炙手可熱，已經簽訂要在ABC一齣新戲擔任主角。

近年來影音平台的戲劇尺度愈來愈大，屢屢造成收視的熱烈話題，可是觀眾也愈來愈精，「弄假」不見得都能「成真」，讓他們覺得掃「性」，戲的吸引力就不會再那麼熱烈。