西國68歲女星在美代孕得女 現在卻自爆其實是孫女

西班牙68歲電視女星奧布雷貢3月底透露自己在美國經由代孕有了一個女嬰，不只讓民眾大吃一驚，更受到猛烈的抨擊。但經過一周的時間，奧布雷貢現在卻解釋，這個女嬰是她死去的兒子所生的。資料照片。路透 / Abaca Press

西班牙68歲電視女星奧布雷貢（Ana Obregón）3月底透露自己在美國經由代孕有了一個女嬰，不只讓民眾大吃一驚，更受到猛烈的抨擊。但經過一周的時間，奧布雷貢現在卻解釋，這個女嬰是她死去的兒子所生的。

此前新聞報導，奧布雷貢以主演多部西班牙情景喜劇聞名，但獨生子2020年死於癌症 、得年27歲，接著又失去雙親，此後就常談到自己掙扎著繼續生活，「¡Hola!」雜誌則於3月底刊登了她抱著一名嬰兒出現在佛州 邁阿密一家醫院外的照片作為封面。

BBC與CNN報導，目前待在邁阿密的奧布雷貢在4月初發售的「¡Hola!」雜誌宣布，「這個女孩不是我的女兒，她是我的孫女」。

報導稱，奧布雷貢的兒子萊基奧（Aless Lequio）去世之前，精子樣本進行了冷凍，並且保存在紐約，小孩的生母據報是一位住在佛州的古巴 裔女子。奧布雷貢將這名女嬰視為自身使命，並向「¡Hola!」詳細介紹自己怎麼運用兒子的精子樣本讓代理孕母懷孕。她敘述了兒子去世前一周的一次對話，聲稱「這是亞力斯的遺願，把他自己的孩子帶到這個世界」。

按照奧布雷貢的說法，這名女嬰名叫安娜．珊德拉（Ana Sandra Lequio Obregón），3月20日出生於邁阿密，將持有美國護照，並在邁阿密的西班牙領事館登記，隨後才會飛回馬德里。

這起事件在西班牙引起了法律與道德兩方面的辯論，除了代孕屬於非法，精子樣本只可在捐贈者明確許可的情況下，於他們死亡的12個月內用於讓喪偶的伴侶懷孕。有一些人質疑，既然這名嬰兒是經由西國法律規定非法的方式出生，奧布雷貢是否應該能夠把她帶回國，另外一些人則懷疑她聲稱自己是在滿足兒子遺願的說法。

報導指出，許多法律評論員稱奧布雷貢回國後不太可能面臨任何法律問題。奧布雷貢則說她持有文件，證明她在美國獲合法承認為小孩的母親，而收養在海外出生的小孩在西班牙屬於合法行為。她還認為嬰兒出生引發的風暴「荒謬」，並主張代孕是輔助生育的一種形式，在西班牙以外的大多數國家是合法行為。

奧布雷貢表示，「她是亞力士的女兒，當她長大了，我會告訴她，她的父親是個英雄」，又稱萊基奧一直想要大家庭，並未排除替自己孫女增添弟弟或妹妹的可能性。