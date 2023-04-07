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西國68歲女星在美代孕得女 現在卻自爆其實是孫女

編譯周辰陽／即時報導
西班牙68歲電視女星奧布雷貢3月底透露自己在美國經由代孕有了一個女嬰，不只讓民眾大吃一驚，更受到猛烈的抨擊。但經過一周的時間，奧布雷貢現在卻解釋，這個女嬰是她死去的兒子所生的。資料照片。路透 / Abaca Press
西班牙68歲電視女星奧布雷貢3月底透露自己在美國經由代孕有了一個女嬰，不只讓民眾大吃一驚，更受到猛烈的抨擊。但經過一周的時間，奧布雷貢現在卻解釋，這個女嬰是她死去的兒子所生的。資料照片。路透 / Abaca Press

西班牙68歲電視女星奧布雷貢（Ana Obregón）3月底透露自己在美國經由代孕有了一個女嬰，不只讓民眾大吃一驚，更受到猛烈的抨擊。但經過一周的時間，奧布雷貢現在卻解釋，這個女嬰是她死去的兒子所生的。

此前新聞報導，奧布雷貢以主演多部西班牙情景喜劇聞名，但獨生子2020年死於癌症、得年27歲，接著又失去雙親，此後就常談到自己掙扎著繼續生活，「¡Hola!」雜誌則於3月底刊登了她抱著一名嬰兒出現在佛州邁阿密一家醫院外的照片作為封面。

BBC與CNN報導，目前待在邁阿密的奧布雷貢在4月初發售的「¡Hola!」雜誌宣布，「這個女孩不是我的女兒，她是我的孫女」。

報導稱，奧布雷貢的兒子萊基奧（Aless Lequio）去世之前，精子樣本進行了冷凍，並且保存在紐約，小孩的生母據報是一位住在佛州的古巴裔女子。奧布雷貢將這名女嬰視為自身使命，並向「¡Hola!」詳細介紹自己怎麼運用兒子的精子樣本讓代理孕母懷孕。她敘述了兒子去世前一周的一次對話，聲稱「這是亞力斯的遺願，把他自己的孩子帶到這個世界」。

按照奧布雷貢的說法，這名女嬰名叫安娜．珊德拉（Ana Sandra Lequio Obregón），3月20日出生於邁阿密，將持有美國護照，並在邁阿密的西班牙領事館登記，隨後才會飛回馬德里。

這起事件在西班牙引起了法律與道德兩方面的辯論，除了代孕屬於非法，精子樣本只可在捐贈者明確許可的情況下，於他們死亡的12個月內用於讓喪偶的伴侶懷孕。有一些人質疑，既然這名嬰兒是經由西國法律規定非法的方式出生，奧布雷貢是否應該能夠把她帶回國，另外一些人則懷疑她聲稱自己是在滿足兒子遺願的說法。

報導指出，許多法律評論員稱奧布雷貢回國後不太可能面臨任何法律問題。奧布雷貢則說她持有文件，證明她在美國獲合法承認為小孩的母親，而收養在海外出生的小孩在西班牙屬於合法行為。她還認為嬰兒出生引發的風暴「荒謬」，並主張代孕是輔助生育的一種形式，在西班牙以外的大多數國家是合法行為。

奧布雷貢表示，「她是亞力士的女兒，當她長大了，我會告訴她，她的父親是個英雄」，又稱萊基奧一直想要大家庭，並未排除替自己孫女增添弟弟或妹妹的可能性。

佛州 古巴 癌症

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