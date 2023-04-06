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「城裡的月光」淡出20年 許美靜親揭精神分裂傷了腦子

記者梅衍儂／專訪
許美靜日前現身新加坡商演活動。圖／摘自YouTube
許美靜日前現身新加坡商演活動。圖／摘自YouTube

許美靜淡出演藝圈20多年，近期現身家鄉新加坡的歌唱活動，唱著成名曲「城裡的月光」，48歲的她外型稍有變化，但歌聲依舊動人。她接受本報專訪，坦言這幾年精神分裂症（思覺失調症）復發過幾次，非常傷腦，有些記憶不復存在了。

許美靜以「遺憾」、「都是夜歸人」等歌走紅於90年代，後與恩師陳佳明傳出緋聞，疑似壓力過大患上思覺失調症，更有大鬧飯店、流落街頭等新聞。上一回她現身台灣，是9年前擔任孫燕姿台北小巨蛋演唱會嘉賓，提到台灣，她直呼有一份深厚的感情。

「台灣和我的緣分那麼久也依舊珍貴，在我的心裡是活生生的美麗。」她回憶20多年前首次來台宣傳，在飯店洗澡時竟因為不會分沐浴露和洗髮精而感到焦慮不安，「我心想，美靜，你確定能在台灣有什麼作為嗎？這裡可是人才濟濟。」當時她靠美食放鬆，有次偷偷買了個蔥油餅站在路邊吃著，「突然有個男士，風度翩翩地問了一句『好吃吧』就走了，我頓時覺得好美妙喔，台灣。」

她很感恩這份與台灣的情，但卻沒有好好告別，「我2000年離開台灣，2006年不幸得了精神分裂症，陸續到了希臘和義大利英國、法國遊走，然後再到大陸演出，斷斷續續的，2019年有幸在南京開了一場演唱會。」她繞過大半個地球，以為病情好轉，沒想到回到新加坡，精神分裂症復發了。

許美靜受訪時，用字遣詞都經過深思琢磨，她透露現在出院快兩年，目前也有按時吃藥，但因為前後復發了好幾次，「所以很傷頭腦，有些記憶...沒了，但是台灣，我永遠記得你們，謝謝。」

許多歌迷等著她回歸歌壇，她說：「我感覺我一直都沒離開過歌壇，只是比較之下，像是淡淡地存在著。」她回想先前在大陸演出，歌迷和媒體都十分熱情，讓她相當感動。「我想，我在這個世界存在著，靠的是一份心意吧！」雖沒明說，但她鬆口音樂計畫，仍和陳佳明合作，「目前錄音的部分要再確定，歌曲或我寫的或是陳佳明老師寫的都有可能，詞曲都有了就看最後篩選，若有其他變數，或許會重寫。」

她知道外界關心她的狀況，笑說：「沒別的，就是偶爾慰問一下大家，你們還好嗎？也順便跟大家報平安，呵呵！」

許美靜出道時以清冷嗓音為賣點。圖／本報資料照
許美靜出道時以清冷嗓音為賣點。圖／本報資料照
許美靜（左）9年前擔任孫燕姿台北小巨蛋演唱會嘉賓。圖／本報資料照
許美靜（左）9年前擔任孫燕姿台北小巨蛋演唱會嘉賓。圖／本報資料照

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