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8年回歸台劇跌跤？陳妍希1習慣改不掉 慘遭換角

記者陳慧貞／即時報導
吳慷仁（右起）、周幼婷、陳妍希、宋芸樺、范少勳2年前出席「人浮於愛」開鏡儀式，如今前三人全換角。（本報資料照片）
吳慷仁（右起）、周幼婷、陳妍希、宋芸樺、范少勳2年前出席「人浮於愛」開鏡儀式，如今前三人全換角。（本報資料照片）

台灣女星陳妍希於2016年與中國男星陳曉結婚後，家庭、事業重心都轉移到中國，兩年前，她暌違八年再接台劇「人浮於愛」，當時結合吳慷仁、周幼婷、范少勳、宋芸樺等重量卡司熱鬧開鏡，未料遭疫情衝擊一延就是兩年，如今該劇重新啟動，陳妍希除了檔期無法配合外，被爆還有一項拍戲習慣難調整，劇組改由吳慷仁推薦女友邵雨薇上陣，陳妍希等了八年回歸台劇因「換角」破局。

影集「人浮於愛」改編自侯文詠同名小說，由金牌製作人曾瀚賢、湯昇榮領軍的瀚草影視製作，前年4月開靜時，除了陳妍希相隔8年重返台劇外，當時吳慷仁大病初癒，救命恩人是陪伴在側的女友邵雨薇，加上與「舊愛」周幼婷同台、前女友夏于喬的老公導演林書宇合作，劇情又有大量描繪成人情愛糾纏情節，話題十足。

疫情三年打亂了一切，該劇因演員檔期問題延遲至今才復拍，據悉，主要演員也經歷大洗牌，除了宋芸樺、范少勳留下，陳妍希被換角，吳慷仁因無法演出，「內舉不避親」推薦邵雨薇上陣，他的角色則換成楊祐寧，周幼婷則換成簡嫚書，導演也改由「犀利人妻」導演徐輔軍，相較於原先名單「當媽」的女主角多，劇組人員透露，新名單女演員希望以未婚為主，簡嫚書因外表看不出現實是二寶媽，加上演技精湛，成了接棒周幼婷主因。

陳妍希兩年前出席「人浮於愛」開鏡儀式時，曾提及當時為回台拍戲，向老公、兒子請假半年，結果第一天抵台，就因太過思念兒子還萌生「離職」，未料才拍幾天疫情大爆發停拍，陳妍希也因較習慣中國影視作業模式，劇組在考量之下決定換角，而她當時的「離職」念頭果然如願。

簡嫚書將演出「人浮於愛」。（記者沈昱嘉／攝影）
簡嫚書將演出「人浮於愛」。（記者沈昱嘉／攝影）
楊祐寧將演出新戲「人浮於愛」。（本報資料照片）
楊祐寧將演出新戲「人浮於愛」。（本報資料照片）
邵雨薇將演出「人浮於愛」取代陳妍希角色。（取材自臉書）
邵雨薇將演出「人浮於愛」取代陳妍希角色。（取材自臉書）

導演 疫情 台劇

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