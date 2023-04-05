媽媽少見沒來 張惠妹唱一半突爆86歲母親缺席原因

張惠妹演唱會熱力十足，全場氣氛超嗨。圖／聲動娛樂提供

張惠妹（阿妹）「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」高雄站今（5）連假最後一天迎來第5場，阿妹體恤歌迷，特別提早到6點開唱，她幽默說會嗨一整晚，不會放過歌迷，「因為明天我放假啊！沒有要保留的意思耶！比較早開始是想讓大家坐高鐵回去。」歌迷直喊不想早回家，阿妹笑說：「那我幹嘛那麼早唱。」

連假最後一天準備收心，但阿妹依舊熱力滿點：「今天是第五場，Oh My God！演唱會到一半了，我邊唱歌邊想，今天是不是比較早唱，所以你們力氣特別多，還是很餓所以叫的比較大聲？你們等等一定會沒有力氣，因為演唱會真的很累，我會控制你們。 」也有人問到烏托邦DVD何時出，阿妹爽快回覆：「我答應你們！」