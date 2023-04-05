媽媽少見沒來 張惠妹唱一半突爆86歲母親缺席原因
張惠妹（阿妹）「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」高雄站今（5）連假最後一天迎來第5場，阿妹體恤歌迷，特別提早到6點開唱，她幽默說會嗨一整晚，不會放過歌迷，「因為明天我放假啊！沒有要保留的意思耶！比較早開始是想讓大家坐高鐵回去。」歌迷直喊不想早回家，阿妹笑說：「那我幹嘛那麼早唱。」
連假最後一天準備收心，但阿妹依舊熱力滿點：「今天是第五場，Oh My God！演唱會到一半了，我邊唱歌邊想，今天是不是比較早唱，所以你們力氣特別多，還是很餓所以叫的比較大聲？你們等等一定會沒有力氣，因為演唱會真的很累，我會控制你們。 」也有人問到烏托邦DVD何時出，阿妹爽快回覆：「我答應你們！」
由於現場觀眾實在太熱情，阿妹忍不住笑說大家的聲音都快把她震飛，希望大家明天上班不要「失聲」；唱「姊妹」前，她感性道：「接下來這首歌，我每場都會介紹，第一張專輯『姊妹』加上部落古調，因為張媽媽每場都有來，但今天早上媽媽跟我說她想回去台東看看小寶貝，一隻鸚鵡名叫『王子』，因為是從沒長毛小鳥照顧到現在，毛很多、很漂亮，但沒關係，今天有姊姊妹妹坐鎮！」語畢，全場跟著手舞足蹈歡唱「姊妹」。
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