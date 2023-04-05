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宋智孝經紀公司驚爆拖欠薪水 藝人費用「無法結算」

記者梅衍儂／即時報導
宋智孝演出的「來魔女食堂吧」。圖／八大電視提供
宋智孝演出的「來魔女食堂吧」。圖／八大電視提供

韓星宋智孝所屬經紀公司UZUROCKS驚爆拖欠員工薪水！韓媒爆料該公司因資金周轉困難，已經2個月付不出酬勞，更以經營困難為由，要10名員工主動離職。

UZUROCKS旗下有宋智孝、池石辰等藝人，大多活躍於演藝圈，照理說公司收入頗豐。然而韓媒「體育首爾」報導指出，該公司員工向媒體踢爆被拖欠2個月的工資，有些員工的四大保險費用也未按規定繳納，更別說年終獎金，甚至藝人的演出酬勞和廣告代言費都無法順利結算。

有經紀人吐露公司已經3個月沒有結算油錢、餐費，他們代墊的費用也是一筆不小的數目。而最讓員工憤怒的，是老闆理所當然的態度，爆料員工表示可以理解創業初期會有資金周轉不靈的狀況，但是老闆認為拖欠薪資是正常的，這樣的態度讓人很驚訝。

不少員工對媒體表示，因為自己也需要生活，有貸款、房租、信用卡費要付，如果本月10日都沒有收到錢，可能會集體對勞工局申訴。

消息曝光後有員工已經在今（5）收到2月份的薪水。對於積欠薪資一事，人在美國的UZUROCKS老闆表示薪資發放日是每個月10號，2月份的員工薪水和社會保險都已經支付了，藝人的演出費用是按季度算，會在本月10日支付，並說已經調整公司一些虧損的團隊。

宋智孝曾因為聲音太低沉被導演責罵。圖／摘自IG
宋智孝曾因為聲音太低沉被導演責罵。圖／摘自IG

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