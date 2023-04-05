有證據 傑尼斯前練習生遭喜多川「性侵20次」握影片

前傑尼斯藝人岡本Kauan稱被喜多川性侵。圖／摘自推特

日本 傑尼斯事務所創辦人喜多川的性醜聞沸沸揚揚，英國 BBC製作紀錄片揭露傑尼斯帝國邪惡一面，然而日本主流媒體卻沒有報導，僅日媒「週刊文春」數周來持續追蹤，今（5）他們專訪到自稱曾被喜多川性侵 15到20次的前傑尼斯藝人岡本Kauan，他表示手上有影片為證。

岡本Kauan回憶國三那年有一次和其他「小傑尼斯們」在喜多川家裡叫外送吃晚餐，喜多川逐漸靠近他，一邊幫他按摩肩膀一邊說「早點睡吧」，其他人也注意到，竊竊私語「今天輪到Kauan了嗎」，岡本Kauan表示，當晚他睡在離喜多川臥室比較近的房間，因為大家都知道，當喜多川對某個人說「早點睡」，就代表要自動去他距離最近的房間睡，不然隔天他會很不高興。

岡本Kauan回憶喜多川習慣幫大家關燈，為小傑尼斯們蓋好被子，還會檢查是不是有吵鬧情形。而他進入房間後，發現有三張床，床上還有其他人，喜多川的腳步聲此時來到了房間外，「他會從床下方鑽進來，掀開被子躺在我的腰附近，他不會再往上，一切都在腳邊結束。」

喜多川會先幫他按摩腳，隨後解開他的浴衣，觸碰他的身體，手也隨之四處遊移，「我當時真的很驚訝，我還以為只是按摩，但他從我的褲子開始摸，然後脫掉，從他脫掉我的褲子我就有心理準備了。」

性侵結束後，隔天兩人像沒事發生一樣互相道早，喜多川問他要去哪工作，問他要不要一起走，還塞給他一張折好的萬元鈔票。岡本Kauan表示他一共被性侵15到20次，為了保護自己，他偷偷錄下影片。

對此，週刊文春詢問傑尼斯事務所的回應，但依舊沒有收到回覆。