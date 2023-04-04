小孩問「為何爸媽啪啪啪」？「標準答案」萬人狂讚

「做工的人 電影版」片中兒子一句「我是你跟媽媽啪啪啪來的」，讓觀眾拍案叫絕。圖／大慕影藝、華映娛樂提供

「做工的人 電影 版」片中兒子小傑一句「你以為我不知道，我是你跟媽媽『啪啪啪』來的嗎？」，直接教導飾演爸爸的李銘順「標準答案」，讓觀眾拍案叫絕，留下深刻的印象，電影片段在網路上釋出短短3天內，吸引58萬人觀看、1.6萬人狂讚：「弟弟啊，你懂太多了」、「這答案很好」、「先學起來」，意外在兒童節連假掀起一波「小孩健康教育 」討論熱潮。

「做工的人 電影版」細膩刻畫阿祈與兒子小傑的父子親情，有多場父子賺人熱淚的私密對話，像是阿祈得知兒子小傑的同學都笑他是工人又髒又臭，在捷運 上巧遇兒子也不敢相認，怕兒子在同學面前丟臉，直到兩人在房間裡敞開心房對話之後，才發現兒子不討厭爸爸，只是討厭同學笑爸爸，逼哭許多觀眾。

電影片段中，飾演爸爸的李銘順好奇詢問兒子：「你知道小孩子是怎麼來的嗎？」沒想到兒子一本正經地回答：「你以為我不知道，我是你跟媽媽『啪啪啪』來的嗎？」讓他驚訝地追問：「你是怎麼知道的？」兒子妙回：「看書就知道啦！爸，如果以後再有小孩子問你他們是怎麼來的，你就跟他們說『是爸爸媽媽細胞結合來的』就可以了！」

面對兒子巧妙用生物課學到的「細胞結合」輕鬆化解健康教育難題，飾演父親的李銘順打破沙鍋問到底，當場雙手手掌交疊打出「啪啪啪」的聲響，繼續追問兒子：「那萬一他們問：為什麼細胞結合過程會有那個『啪啪啪』的聲音？」兒子再度神開示：「『啪啪啪』之前要先有愛情，你就教他們什麼是愛情，你是怎麼追媽媽的就行了，小孩子就很單純，就轉移他們注意力就行了。」

至於現實生活的寶貝兒子Zed知道「啪啪啪」嗎？李銘順笑稱兒子應該比他還強，平時就喜歡看書，吸收科學、物理、生物的相關知識，「他知道一個小孩的出生跟動物的出生是交配出來的，但是怎麼交配他可能還不懂。他也知道他是從爸爸的精子跟媽媽的卵子結合出來的，再深入就沒有了。」他計畫等到兒子13至15歲學校有教相關的內容之後，再切入話題跟兒子聊「啪啪啪」。