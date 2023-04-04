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吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

記者陳慧貞／即時報導
「愛情而已」中，周雨彤直白拒絕吳磊告白。圖／愛奇藝國際站提供
「愛情而已」中，周雨彤直白拒絕吳磊告白。圖／愛奇藝國際站提供

由吳磊、周雨彤主演的都市愛情劇「愛情而已」」，劇情跳脫過往姐弟戀一成不變的公式，融合競技體育與職場女性的自我成長，自開播以來好評不斷，生活化的戀愛節奏和甜而不膩的互動，更是引人入勝。

2人近期為劇宣傳分享拍戲趣事，因拍攝時正值夏天，加上體能訓練強度高，吳磊經常流鼻血，某日拍一場親密戲，當他深情款款地對周雨彤說曖昧台詞，兩管鼻血卻煞風景地從鼻孔流出，逗得周雨彤瞬間崩潰大笑：「我欸！這輩子第一次有男的看著我流鼻血。」吳磊也跟著狂笑不止：「看她整個虛榮心爆棚啦！」

劇中，吳磊的「撩姐技」讓許多粉絲直呼受不了，戲外他回歸調皮本性，不時模仿周雨彤口頭禪「我欸！周雨彤欸！」唯妙唯肖的模樣，把這個大5歲姐姐逗得樂不可支，2人自然互動讓網友大讚「這對姐狗CP真的太可愛了！」

在演藝圈以自律出名的吳磊這次也為戲下足功夫，為求符合運動員的角色設定，在開拍前3個月就投入羽球與網球特訓，並勤於鍛鍊身材，在劇中展現精準揮拍姿勢，也不吝展示精壯手臂、傲人胸肌與冰塊腹肌，成為劇中一大看點。而吳磊看似大方露肌，遇上姐姐周雨彤卻立刻變身「尺度守門員」，不論是在兩人合體宣傳時或曝光的花絮中，只要周雨彤稍微衣衫不整，吳磊便立刻親自擋下，甚至連導演講戲示範的手都敢撥開，被笑虧「怎麼還保護上了呢」，紳士舉動也讓周雨彤備感窩心。

「愛情而已」正於iQIYI國際版APP及iQ.com熱播中。

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供
「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供
「愛情而已」吳磊告白周雨彤遭拒，表情超受傷。圖／愛奇藝國際站提供
「愛情而已」吳磊告白周雨彤遭拒，表情超受傷。圖／愛奇藝國際站提供
「愛情而已」中，吳磊面對周雨彤喝醉狂撩，渾身僵硬不敢動。圖／愛奇藝國際站提供
「愛情而已」中，吳磊面對周雨彤喝醉狂撩，渾身僵硬不敢動。圖／愛奇藝國際站提供
吳磊(左)在「愛情而已」開拍前特訓3個月，精壯身材超吸睛。圖／愛奇藝國際站提供
吳磊(左)在「愛情而已」開拍前特訓3個月，精壯身材超吸睛。圖／愛奇藝國際站提供

導演 羽球 運動員

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