我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺川華裔搖旗吶喊 退休警官陳文業：堅定支持川普

CNN：考量敏感時機和環境 中國料謹慎回應蔡麥會

「華燈」女魔頭突爆喜訊 起底超狂背景留美學霸

記者陳慧貞／專訪
黃柔閩學歷超狂。記者吳致碩／攝影
黃柔閩學歷超狂。記者吳致碩／攝影

曾獲金鐘獎迷你劇女配角獎的演員黃柔閩，近期演出大愛新戲「最佳配角」，劇中角色個性內向嬌柔貴氣，與在夯劇「華燈初上」中的監獄女魔頭殘暴性格，有著180度的大轉變，而私下的她，最近還多了新身份，宣布「喜訊」晉升為畫家，表示將於5日起舉辦「愛在夜裡奔騰」創作個展，連續1個月展出上百幅畫作，分享從事表演藝術工作20多年來的心靈成長。

台南女中畢業、師範大學音樂系出身，黃柔閩在學校時主修聲樂、副修鋼琴、大提琴，曾赴美研習音樂治療與表演藝術課程，一路的學經歷堪稱學霸等級，單看「華燈初上」角色「錢姐」用舌頭清牙齒、抖腳、搓腳模樣，本人與戲劇的差異，實在令人難以聯想，她笑稱很多朋友、學生看到「華燈」監獄戲，還不太敢確定那人是她。

表演路上，黃柔閩吃盡苦頭，無論是拿到金鐘女配角獎的「月光」演腦性麻痺患者，或電影「修行」中的角色精神異常，每次接演戲份都不輕鬆，不是被打、上吊就是受虐，相當「命苦」，她透露，演靈媒角色時，黑色特殊妝讓她3天卸不掉，指甲縫都是黑的，白色隱形眼鏡，也令她眼角膜受傷，演捐大體戲碼時，劇組直接進停屍間拍攝，現場一度出現詭異綠光，才打消原本要她躺冰櫃的作法。

提到即將舉辦的畫展，黃柔閩坦言自己是無師自通，5年前在自己50歲那一年，她獨自到巴黎旅遊1個月，剛到的一個禮拜，她天天莫名哭泣，哭完就跑羅浮宮、奧賽、橘園、羅丹等美術館，某天就突然提筆開始畫，對她而言，是表演工作之餘，內心情感抒發的表現，「於是就愈畫愈多，工作愈多畫得愈多，是表演之餘的療癒過程，也證明自己，除了演戲，人生還有無限可能」。

黃柔閩將開畫展晉升為畫家。圖／亞凰國際娛樂提供
黃柔閩將開畫展晉升為畫家。圖／亞凰國際娛樂提供
黃柔閩日前出席大愛新戲「最佳配角」記者會。記者吳致碩／攝影
黃柔閩日前出席大愛新戲「最佳配角」記者會。記者吳致碩／攝影
黃柔閩舉辦個人創作畫展。圖／黃柔閩提供
黃柔閩舉辦個人創作畫展。圖／黃柔閩提供
黃柔閩將開畫展晉升為畫家。圖／亞凰國際娛樂提供
黃柔閩將開畫展晉升為畫家。圖／亞凰國際娛樂提供
黃柔閩(左起)、林嫣在「華燈初上」監獄戲中霸凌劉品言。圖／Netflix、百聿數...
黃柔閩(左起)、林嫣在「華燈初上」監獄戲中霸凌劉品言。圖／Netflix、百聿數碼提供
黃柔閩平日也擔任表演老師，任何角色都能演。記者吳致碩／攝影
黃柔閩平日也擔任表演老師，任何角色都能演。記者吳致碩／攝影

監獄 電影 美術館

上一則

「最美妃子」張嘉倪爆離婚成功 富商夫未改5字 網酸爆

延伸閱讀

釋放受刑人惹議 洛縣政委急撤案

釋放受刑人惹議 洛縣政委急撤案
計畫大量釋放服刑人員？ 洛縣政委員蘇麗絲撤回提案

計畫大量釋放服刑人員？ 洛縣政委員蘇麗絲撤回提案
紀事報：謝安宜影響 刑案起訴率升

紀事報：謝安宜影響 刑案起訴率升
雷克島監獄 民代促按時關閉 華埠監獄轉機？市議長：考慮所有選項

雷克島監獄 民代促按時關閉 華埠監獄轉機？市議長：考慮所有選項

熱門新聞

楊洋疑似傳出新戀情的消息，讓許多網友沸騰了。(取材自微博)

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

2023-03-28 02:20
吳磊拍完親密戲一臉害羞坐起身。(取材自微博)

導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護

2023-03-31 03:10
新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

2023-03-26 13:40
張惠妹在高雄場仍忍不住淚崩。圖／聲動娛樂提供

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

2023-03-31 14:44
巨石強森私下也是有巨星的氣燄，不見得跟銀幕前一樣隨和。（歐新社資料照片）

風向轉了？水行俠拍玩命X意外順利 巨石強森才是問題？

2023-03-31 14:15
夏文汐（左）與葉童近日在港重聚，彼此的保養狀況成為網友討論焦點。（取材自微博）

資深「豪放女」夏文汐宣布返祖國發展 57歲豔麗如昔

2023-03-31 22:54

超人氣

更多 >
36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長
「殭屍毒品」燒到矽谷 南灣出現第一宗死亡案

「殭屍毒品」燒到矽谷 南灣出現第一宗死亡案
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本美國護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本美國護照嗎？
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
前總統川普專機 降落紐約拉瓜地亞機場

前總統川普專機 降落紐約拉瓜地亞機場