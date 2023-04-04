「華燈」女魔頭突爆喜訊 起底超狂背景留美學霸

黃柔閩學歷超狂。記者吳致碩／攝影

曾獲金鐘獎迷你劇女配角獎的演員黃柔閩，近期演出大愛新戲「最佳配角」，劇中角色個性內向嬌柔貴氣，與在夯劇「華燈初上」中的監獄 女魔頭殘暴性格，有著180度的大轉變，而私下的她，最近還多了新身份，宣布「喜訊」晉升為畫家，表示將於5日起舉辦「愛在夜裡奔騰」創作個展，連續1個月展出上百幅畫作，分享從事表演藝術工作20多年來的心靈成長。

台南女中畢業、師範大學音樂系出身，黃柔閩在學校時主修聲樂、副修鋼琴、大提琴，曾赴美研習音樂治療與表演藝術課程，一路的學經歷堪稱學霸等級，單看「華燈初上」角色「錢姐」用舌頭清牙齒、抖腳、搓腳模樣，本人與戲劇的差異，實在令人難以聯想，她笑稱很多朋友、學生看到「華燈」監獄戲，還不太敢確定那人是她。

表演路上，黃柔閩吃盡苦頭，無論是拿到金鐘女配角獎的「月光」演腦性麻痺患者，或電影 「修行」中的角色精神異常，每次接演戲份都不輕鬆，不是被打、上吊就是受虐，相當「命苦」，她透露，演靈媒角色時，黑色特殊妝讓她3天卸不掉，指甲縫都是黑的，白色隱形眼鏡，也令她眼角膜受傷，演捐大體戲碼時，劇組直接進停屍間拍攝，現場一度出現詭異綠光，才打消原本要她躺冰櫃的作法。