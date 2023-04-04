「最美妃子」張嘉倪爆離婚成功 富商夫未改5字 網酸爆

張嘉倪與老公買超被爆婚姻危機。圖／摘自微博

中國女星張嘉倪因演活宮廷劇「延禧攻略」中的最美妃子順嬪，再創事業巔峰，無奈她的演藝事業順風順水，與富二代老公買超（買鏡宇）7年婚姻卻傳出危機，去年底男方被爆疑似出軌，傳出2人正走離婚程序，消息一度傳得沸沸揚揚，近日買超再被狗仔直擊拍到獨自與友人聚會影片，再爆2人已離婚成功。

去年9月，買超被中國狗仔拍到摟妹上酒店，一連串疑似出軌畫面，引爆與張嘉倪的婚姻危機，更傳出買超要和她打離婚官司，打算讓她「淨身出戶」，當時張嘉倪工作室回應：「不造謠！不信謠！不傳謠！嘉倪正在劇組專心拍攝，請大家多關注作品！」而她本人雖未正面回應，卻在微博 發文留下一段「愛得起，放得下」耐人尋味的文字，也令網友揣測她與丈夫之間婚姻關係生變。