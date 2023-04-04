「最美妃子」張嘉倪爆離婚成功 富商夫未改5字 網酸爆
中國女星張嘉倪因演活宮廷劇「延禧攻略」中的最美妃子順嬪，再創事業巔峰，無奈她的演藝事業順風順水，與富二代老公買超（買鏡宇）7年婚姻卻傳出危機，去年底男方被爆疑似出軌，傳出2人正走離婚程序，消息一度傳得沸沸揚揚，近日買超再被狗仔直擊拍到獨自與友人聚會影片，再爆2人已離婚成功。
去年9月，買超被中國狗仔拍到摟妹上酒店，一連串疑似出軌畫面，引爆與張嘉倪的婚姻危機，更傳出買超要和她打離婚官司，打算讓她「淨身出戶」，當時張嘉倪工作室回應：「不造謠！不信謠！不傳謠！嘉倪正在劇組專心拍攝，請大家多關注作品！」而她本人雖未正面回應，卻在微博發文留下一段「愛得起，放得下」耐人尋味的文字，也令網友揣測她與丈夫之間婚姻關係生變。
4日中國狗仔「攝影劉大錘」曝光買超與友人聚會的影片，配文稱「買超恢復單身後也挺寂寞啊」，直接點出「單身」，並在影片中狂酸：「看到沒？別犯錯，還是家人最重要。」，暗指買超與張嘉倪已離婚，引發網友熱議，不過也有網友發現買超的微博認證身份仍是「張嘉倪老公」，瞬間也引來其他網友吐槽，「怎麼會有人的認證是xxx家屬的啊」，過去買超曾發毒誓也被挖出，網友留言狂酸：「我記得他說過出軌就自斷雙腿」、「唯一的成就就是成為了張嘉倪老公」。
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