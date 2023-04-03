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退出演藝圈？「雷神索爾」被爆幾乎不接新片

記者蘇詠智／即時報導
克里斯漢斯沃被傳演出檔期表淨空，又被懷疑恐退出幕前。（歐新社資料照片）
克里斯漢斯沃被傳演出檔期表淨空，又被懷疑恐退出幕前。（歐新社資料照片）

幾年前新片接連不斷、把自己忙得團團轉還被懷疑影響夫妻感情的「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），自從為了Disney+的紀錄節目挑戰各種極限、意外發現自身的基因有患阿茲海默症的強大風險後，決心暫緩拍戲的腳步。當時面對外界傳他將就此退出幕前，他解釋是「放慢速度但沒要退休」。可是現在有消息人士透露，他近來的檔期幾乎全部淨空，除了很早以前談好的兩部戲，未再接新片，讓人覺得「徹底退出幕前」恐怕真是他規畫的方向。

身為漫威英雄少數還未「畢業」的元老，克里斯漢斯沃扮演的索爾，在「復仇者聯盟」（ The Avengers）的後續影片會有戲分，而他還有一部籌拍許久、講述摔角好手轉型為動作影星的傳記影片要演出，此外，他的檔期表就一片空白。有些漢斯沃之前已經完成的電影，或許還會要他配合宣傳，接著就沒其他要主演的作品，也難怪會讓人產生聯想。

克里斯漢斯沃（右一）這陣子和妻兒開心遊玩，心情放輕鬆不少。（取材自Instagr...
克里斯漢斯沃（右一）這陣子和妻兒開心遊玩，心情放輕鬆不少。（取材自Instagram）

在休息的這一段期間，克里斯漢斯沃陪著妻子、孩子享受快樂的假期，將過去擠年忙個不停的緊張心情徹底解放，看得出頗為開心。然而他尚未40歲，藝壇前途仍看好，就此息影未免可惜，粉絲們都希望他真的只是好好放自己一個長假，不要永遠的休息。

復仇者聯盟 退休 電影

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