重回漫威當美國隊長？克里斯伊凡認了：還很多故事能演

「美國隊長4」確定會由新一代的黑人隊長安東尼麥奇掛帥。圖／摘自imdb

熟悉的英雄最對味？自從快4年前在「復仇者聯盟 ：終局之戰」宣告從漫威 影視宇宙「畢業」之後，克里斯伊凡老被詢問是否再回去扮演「美國隊長」史蒂夫羅傑斯，儘管漫威籌拍中的「美國隊長4」確定是新一代的黑人 隊長安東尼麥奇挑大樑，克里斯的影迷還是對他再回歸沒放棄希望。他近日出席芝加哥的漫畫娛樂博覽會，親口給出答案：「我覺得，關於史蒂夫羅傑斯當然還有很多故事可以講。」

就算是卸下「美國隊長」的身分快4年，克里斯伊凡在超級英雄片迷心目中仍有崇高地位，出現舞台上依然會引來高分貝的歡呼聲。不過他認為目前還不是回歸漫威再演史蒂夫羅傑斯的好時機：「這真的是個很難的問題，我深深愛著這個角色，他對我來說有很重大的意義，真的。當然關於史蒂夫羅傑斯一定還有很多故事可以說，可是我並不想弄砸，我很珍視它。儘管我對這角色很有感覺，也很樂於講述他的故事，和所有劇組人員合作也很愉快，但我認為現在回來繼續扮演這個人物，似乎還不是時候。」