韓男團成員演唱會舞台上當眾著火 全場粉絲嚇瘋

韓國男團TREASURE正在進行海外巡演,他們唱進泰國 曼谷,卻發生驚險意外。成員尹材赫在舞台上疑似誤觸噴火機關,下一秒整個人被烈焰包圍,當場變成一團火球,全場粉絲全都嚇傻,連其他成員們也愣在台上。

TREASURE's Jaehyuk nearly burns on stage as fire effects turn on by accident during concert in Bangkok https://t.co/jqcT1ntTaR