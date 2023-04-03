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韓男團成員演唱會舞台上當眾著火 全場粉絲嚇瘋

記者李姿瑩／即時報導
尹材赫遭舞台機關燒傷。圖／摘自微博
尹材赫遭舞台機關燒傷。圖／摘自微博

韓國男團TREASURE正在進行海外巡演，他們唱進泰國曼谷，卻發生驚險意外。成員尹材赫在舞台上疑似誤觸噴火機關，下一秒整個人被烈焰包圍，當場變成一團火球，全場粉絲全都嚇傻，連其他成員們也愣在台上。

當時正好是歌曲表演空檔，TREASURE成員們隨意在舞台上走動，不知怎地火焰機關突然噴發，尹材赫正好就在機關旁邊，來不及收住步伐，只好選擇往前跳過去。當下他背部還有些許火苗，其他成員見狀趕緊上前察看。尹材赫隨後下台冰敷、包紮，沒多久就帶著包好的傷口回到舞台上繼續表演。

為了避免粉絲擔心，他在演出結束後開直播親自報平安。粉絲驚魂未定，直說好險他穿的是牛仔褲，如果是皮褲或尼龍材質甚至短褲，後果將不堪設想。

TREASURE有驚無險結束曼谷演唱會。圖／摘自推特
TREASURE有驚無險結束曼谷演唱會。圖／摘自推特
尹材赫遭舞台機關燒傷。圖／摘自微博
尹材赫遭舞台機關燒傷。圖／摘自微博

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