不可思議 「玩命關頭Ｘ」莎莉賽隆女女打戲沒導演自己拍

蜜雪兒蘿莉格茲（左）和莎莉賽隆在「玩命關頭X」對打場面很吸睛。（取材自YouTube）

「玩命關頭」（Fast & Furious）系列愈拍場面愈大，「家族」成員人數也愈來愈多，雖然常成為觀眾開玩笑的焦點，但資深成員就是厲害，就算沒有導演 來指揮調度，他們自己也能夠把激烈對打場面完成。

系列中扮演唐老大最愛的蜜雪兒 蘿莉格茲（Michelle Rodriguez），在將於5月上映的「玩命關頭X」（英語：Fast X）預告片和奧斯卡 影后莎莉賽隆（Charlize Theron）的對打戲讓人印象深刻。只見兩個女子幾乎赤手空拳對打，彼此都拚盡全力，不下於男性角色之間的生死搏鬥。

類似的場面，除了事情需要經過設計與排練，拍攝時也多半會由具經驗的導演來調度，然而因為「玩命關頭X」原定導演林詣彬由於創作理念和身兼男主角與製片的馮迪索有出入，決定交出導演重任；當時新的接手導演還沒進來，蜜雪兒和莎莉卻決定不停擺，照樣把戲拍完，直到接任人選正式上工為止。

這其中就包括這場兩女對打的場面，蜜雪兒表示，現在雖然還是有第2組的導演在旁協助，卻沒有一名正式執導片子的導演來指揮，她們兩個女生幾乎是自己連同工作人員一起搞定，在新任導演人選還缺席的狀況下就把它拍完了，對於一部大場面的商業巨片來說，簡直有些不可思議，讓「玩命關頭X」更增傳奇。