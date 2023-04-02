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王瞳獨自過結婚1000天紀念日…曬婚紗照憶亡夫

記者陳慧貞／即時報導
王瞳和柴語錄合作推出公益LINE貼圖。（圖：民視提供）
王瞳和柴語錄合作推出公益LINE貼圖。（圖：民視提供）

藝人王瞳在民視戲劇「市井豪門」中扮演養女「惠婷」，角色個性活潑熱情、正能量，近期她與柴語錄合作聯名公益貼圖，完成棚內拍攝後，貼圖順利上架。她表示，當初與「廢柴」在一次的量販店活動中見到面後，彼此一見如故，於是雙方就有了這次推出聯名貼圖的合作機會，除了獻愛心，並將所有貼圖收益捐給專為傷病、受虐動物提供緊急救援與醫療的「台灣動物緊急救援小組」，她也會自掏腰包將貼圖送給親朋好友。

王瞳透露，2、3年前便與柴語錄談了許多合作機會，現在隨著疫情過去，雙方的合作會循序漸進進行，她也會利用拍8點檔空檔陸續地完成，此次的聯名公益貼圖，也是她利用8點檔空檔拍攝，而「廢柴」也為了感謝王瞳的支持，特別做了「最佳好友」的獎盃，讓王瞳直呼好開心，好像得了大獎一樣。

「廢柴」模樣太可愛，王瞳進一步提到，上次廢柴進棚探班便引起騷動，她藉機邀請進8點檔軋一角，認為「廢柴」可愛呆萌的模樣，加上高知名度，足以擔任劇中商品代言人，不但可以體驗拍8點檔過程，難得的新面孔也增添趣味性，她大力為貼圖宣傳，呼籲獻愛心幫助浪浪，也能透過聊天傳訊息得到療癒。

去年8月，艾成墜樓殞命，相隔7個月弟弟艾翔因病離世，王瞳與馬來西亞婆家接連承受失去摯愛、至親的傷痛，永遠難以撫平，4月2日也是兩人結婚1000天紀念日，她在IG限時動態Po出App截圖「結婚77傳奇第1000天」婚紗照，雖未寫下隻字片語，仍看得出對艾成的思念絲毫未減，令人鼻酸。

王瞳在結婚1000天曬出與亡夫艾成婚紗照，令人鼻酸。（取材自Instagram）
王瞳在結婚1000天曬出與亡夫艾成婚紗照，令人鼻酸。（取材自Instagram）
王瞳努力走出傷痛，積極面對人生。（圖：民視提供）
王瞳努力走出傷痛，積極面對人生。（圖：民視提供）

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