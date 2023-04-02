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大胸女神自顧修圖變美 身旁閨密慘成「扭曲」大餅臉

記者陳慧貞／即時報導
黃潔琪(左)與閨密聚會，意外將閨密P圖成大餅臉。圖／摘自IG
黃潔琪(左)與閨密聚會，意外將閨密P圖成大餅臉。圖／摘自IG

馬來西亞女神Miko黃潔琪擁有甜美的天使臉蛋、33Ｃ傲人魔鬼身材，又因頂著一頭及肩俏麗短髮，有「翻版林明禎」稱號，擁有81萬IG粉絲追蹤人數的她，星途發展無可限量；她經常在社群平台分享生活點滴，日前曬出與閨密聚會合照，只見照片中她舉杯甜笑，巴掌臉性感誘人，對方卻被修圖成大餅臉，引來閨密狂酸：「你很美hor」令網友笑噴。

黃潔琪(左)與閨密聚會，意外將閨密P圖成大餅臉。圖／摘自IG
黃潔琪(左)與閨密聚會，意外將閨密P圖成大餅臉。圖／摘自IG

28歲黃潔琪經營社群平台有成，曾發過兩本寫真集，近期她到香港拍攝第三本寫真，與林明禎同樣出身於馬來西亞，同樣短髪造型、甜美笑容及「超胸」的姣好身材，黃潔琪常被外界視為林明禎最大勁敵。

馬來西亞網紅黃潔琪擁有天使臉蛋、33Ｃ魔鬼身材，社群平台粉絲追蹤數達81萬。圖／...
馬來西亞網紅黃潔琪擁有天使臉蛋、33Ｃ魔鬼身材，社群平台粉絲追蹤數達81萬。圖／摘自IG

日前她與女性友人聚餐，姐妹聚會開心暢聊，還拍了同框照，黃潔琪穿著緊身露肚裝，更凸顯渾圓美胸，令人移不開視線，不過，視線往右移，卻發現署名Michie Lam的好友，被過度修圖意外成了大餅臉，手臂也變粗，而黃潔琪則依然五官精緻、美麗動人，使得好友動怒酸對方「你很美hor」，接著做出反擊，將合照中的黃潔琪巴掌臉也「拉扯」一番，令黃潔琪大驚：「你忘記幫我P圖！！！」

眼見姊妹淘互整，網友忍不住笑：「閨密Day是坑閨密」、「心機婊啊」、「閨密現在很火」，還有網友見閨密被整的照片：「這個肩膀是一拳來，誰都會暈倒」，也有人指2女相爭，「各自放大臉，妳（黃潔琪）自己比較虧，我看閨密那邊的照片，放大後沒把你的雀斑修掉」，令不少網友笑翻。

社群 天使 香港

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