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一語成讖 坂本龍一去年就預言「可能是最後一次演出」

記者李姿瑩／即時報導
坂本龍一一生為音樂奉獻。圖／愛貝克思提供
坂本龍一一生為音樂奉獻。圖／愛貝克思提供

日本音樂大師坂本龍一抗癌路上一路與音樂相伴，他去年拖著病體，堅持舉辦鋼琴演奏會「Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022」，當時於12月11日線上播出，因為他體力不支，無法撐完全程直播，最終是採事前錄製而成，花了一周才錄完約60分鐘的內容。

坂本龍一自知來日無多，當時感嘆：「我沒有體力再進行現場演奏會。大家以這個形式看我的演奏，有可能是最後一次了。」儘管受限於體力，他依舊耗時一周、一日彈奏數曲，在東京NHK總部內的509錄音室錄製了所有演奏。

今年1月17日他歡度71歲生日，當天推出新專輯「12」距離上一張2017年發行的async」，已相隔6年之久。「12」其實是坂本龍一抗病生活中的12篇音樂日記，收錄曲目由坂本親自挑選，選出12首最喜歡的作品集結而成，每首曲子的名稱正是他的創作日期。坂本龍一表示：「2021年3月的大手術之後，我像寫日記般地錄製著音樂速寫。從那裡面選出了12首喜歡的曲子集結成專輯。沒有經過任何修飾，鼓起勇氣原始呈現出我現在的樂音。」

在人生的最後坂本龍一都與最愛的音樂為伍，他特別交代親人後事不要驚動外界，懇辭一切弔唁和奠禮，低調告別人世。

坂本龍一 手術 日本

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