坂本龍一電影配樂 「俘虜」、「末代皇帝」成經典

坂本龍一曾以電影配樂上的表現贏得歐美電影大獎。（路透資料照片）

坂本龍一 在台灣粉絲心目中，為「俘虜」、「末代皇帝」等片的配樂已成為經典，兩張電影 原聲帶都在台曾締造出色銷量，疫情期間兩片又先後回到戲院放映，為他的贏得更多新生代樂迷的支持。

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日本音樂在台灣曾長期禁止公開播送，坂本龍一的音樂卻曾透過非正版的方式來台，擁有一批死忠的青少年粉絲，而「俘虜」中他不但親自譜寫了讓人至今仍能哼得出的著名主題音樂，也在片中扮演日本軍官，音樂和個人的丰采都迷倒台灣觀眾。當時日片在台還未能全面解禁，台灣觀眾對於日本藝人除了看錄影帶外，無法在戲院或是電視上欣賞，剛剛好「俘虜」雖由日本名導大島渚執導，卻有大批的英國演員擔任主角，使片商得以用「歐美影片」的身分引進來台上映，讓坂本龍一成為197、80年代少數能登上台灣大銀幕的日本紅星，「俘虜」也在文青觀眾心目中成為經典，原聲帶在台大受歡迎。

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幾年之後，坂本龍一又以「身兼配樂家與演員」的方式參與了「末代皇帝」，他和大衛伯恩、蘇聰一起拿下奧斯卡最佳原創電影配樂，該片是台灣首部開放在中國拍攝的影片上映，北市票房賣破億元，也是全年度在台最賣座的影片，原聲帶更是熱銷，成為坂本龍一另一在台灣觀眾心目中的配樂經典作。

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由於「末代皇帝」讓坂本龍一的才華獲得義大利巨導貝托魯奇的賞識，貝托魯奇接下來又找他製作了自己執導的「遮蔽的天空」、「小活佛」等片配樂，讓他繼「末代皇帝」後又再拿走一座金球獎。坂本龍一也為 「神鬼獵人」、「蛇眼」、「東尼瀧谷」等片配樂，並曾以蔡明亮「你的臉」在台北電影獎獲獎，也曾以許鞍華「第一爐香」的配樂在香港獲得提名。