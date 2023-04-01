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網紅安德魯泰特涉性侵 在羅馬尼亞居家軟禁

中央社布加勒斯特31日綜合外電報導
網路名人安德魯．泰特（Andrew Tate）因涉性侵等罪行在羅馬尼亞接受調查。美聯社
網路名人安德魯．泰特（Andrew Tate）因涉性侵等罪行在羅馬尼亞接受調查。美聯社

網路名人安德魯．泰特（Andrew Tate）因涉性侵等罪行在羅馬尼亞接受調查。他的律師今天說，法院駁回檢方延押至4月底的聲請，今晚開始改為居家軟禁。

路透社報導，安德魯．泰特和崔斯坦（Tristan）兩兄弟及兩名羅馬尼亞女犯嫌去年12月29日即遭收押，檢方正調查他們涉嫌人口販賣、性侵和組織犯罪逼迫女性賣淫，但他們否認所有指控。

泰特的律師維迪尼克（Eugen Constantin Vidineac）在電話中告訴路透社：「布加勒斯特上訴法院法官認可我們的抗告，駁回檢方的延押聲請，讓所有被告改成居家軟禁。」

本週稍早，布加勒斯特上訴法院駁回泰特兩兄弟聲請交保。

法官先前裁定過延押，認為泰特兩兄弟有棄保潛逃之虞，不予羈押可能不利調查。

羅馬尼亞組織犯罪暨恐怖主義調查局（DIICOT）發言人波拉（Ramona Bolla）告訴路透社：「4人今晚全部獲釋。這是最終裁定，但調查會繼續。」

波拉被問到今天的裁定會否加快調查進度時說，檢方到6月底前都可將嫌疑人交法院移審。

按羅馬尼亞法律規定，目前檢方已起訴4人，但案件仍在調查尚未移審。

檢方曾說，泰特兩兄弟以誘拐及假交往、假結婚等手段招募受害者，然後受害者被迫為社群媒體網站製造色情內容以供牟利。

安德魯．泰特自2017年起以羅馬尼亞為主要據點，他身為網路名人，自稱厭女，擁有數以百萬計粉絲，尤其是被他超級大男人形象吸引的年輕男性。

性侵 社群媒體

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