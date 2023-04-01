我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克還沒去 他母親已先到中國遊玩逾10天

資安專家揭話術 這樣說能逼ChatGPT洩漏敏感資料

小甜甜又出事 恢復自由到現在仍然不平靜？

記者蘇詠智／即時報導
「小甜甜」布蘭妮與山姆結婚沒滿一年，就被發現都沒戴婚戒。圖／摘自IG
「小甜甜」布蘭妮與山姆結婚沒滿一年，就被發現都沒戴婚戒。圖／摘自IG

藝人的感情發展總是各方關注的焦點，尤其是婚姻，在還未婚時就會被催婚，結婚後就會被問何時生小孩，往往讓他們感受到莫大的壓力，然而結婚、生子了之後，不保證一定美滿到永久，若是婚姻有狀況，外界的關心可能比要結婚時還要誇張。

演藝生涯中不斷在面對各方關愛眼神的「小甜甜」布蘭妮，一度因為承受太多壓力、情緒失控，被判定無法掌控自己的人生，必須由父親代為監管，這一管就是13年，她連要買筆電或是不想避孕，都需要得到父親的准許，讓粉絲相當不忍，直到後來才強力聲援她，讓法官終於宣告她的監管期終止，可以再取回自由。

只是重獲自由的她，還是時不時有讓人咋舌的言行，譬如幾乎全裸上癮，到處發布裸照到連兩個青春期的兒子都看不下去，尷尬到不願與她見面，讓她氣得在社群網站上發文大罵。近日則是傳出她離開洛杉磯墨西哥海灘度假，身旁不但沒有老公山姆，她和山姆還各自被拍到都沒戴婚戒，被懷疑婚姻出了問題。儘管山姆的經紀人表示他正在拍戲所以沒辦法與老婆一同度假去，也必須暫時把婚戒拿下來，布蘭妮身邊陪著她逍遙的男子是她多年合作的經紀凱德哈德森，兩人是「好姐妹」、不可能會有戀愛火花，歐美仍有媒體斷定布蘭妮與山姆的婚姻有危機，現在就看身為當事人的她，願不願意特別澄清了。

「小甜甜」布蘭妮近日被傳婚姻有危機。圖／摘自IG
「小甜甜」布蘭妮近日被傳婚姻有危機。圖／摘自IG
山姆很享受當演員的樂趣，最近正在忙著拍新戲。圖／摘自IG
山姆很享受當演員的樂趣，最近正在忙著拍新戲。圖／摘自IG

社群網站 墨西哥 洛杉磯

上一則

別再炒25歲以下嫩模？李奧納多狄卡皮歐真正想追的是她

延伸閱讀

法國反年改示威 羅浮宮大批遊客受阻

法國反年改示威 羅浮宮大批遊客受阻
羅賓威廉斯生前最悲傷事被揭露 只要這樣他就能開心

羅賓威廉斯生前最悲傷事被揭露 只要這樣他就能開心
網紅湧入山姆、宜家打卡 「拍照攻略」小紅書掀話題

網紅湧入山姆、宜家打卡 「拍照攻略」小紅書掀話題
影中囚（全文完）

影中囚（全文完）

熱門新聞

新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

2023-03-26 13:40
楊洋疑似傳出新戀情的消息，讓許多網友沸騰了。(取材自微博)

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

2023-03-28 02:20
小勞勃道尼為新迷你影集理光頭。（路透資料照片）

好久不見「鋼鐵人」 小勞勃道尼即將強勢回歸

2023-03-24 15:14
吳磊拍完親密戲一臉害羞坐起身。(取材自微博)

導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護

2023-03-31 03:10
張惠妹在高雄場仍忍不住淚崩。圖／聲動娛樂提供

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

2023-03-31 14:44
「媽的多重宇宙」製片王慶(左)與車主布朗合照。(取自The Red Bull推特)

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

2023-03-26 10:45

超人氣

更多 >
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
加州10大騙局 殺豬盤占3成…這個信號 確定就是騙子

加州10大騙局 殺豬盤占3成…這個信號 確定就是騙子
世說新聞╱大盜洗劫賞櫻聖地 華翁18年心血付東流

世說新聞╱大盜洗劫賞櫻聖地 華翁18年心血付東流
資深「豪放女」夏文汐宣布返祖國發展 57歲豔麗如昔

資深「豪放女」夏文汐宣布返祖國發展 57歲豔麗如昔
葛妮絲派特洛滑雪官司勝訴 在原告耳邊霸氣留下一句話

葛妮絲派特洛滑雪官司勝訴 在原告耳邊霸氣留下一句話