小甜甜又出事 恢復自由到現在仍然不平靜？

「小甜甜」布蘭妮與山姆結婚沒滿一年，就被發現都沒戴婚戒。圖／摘自IG

藝人的感情發展總是各方關注的焦點，尤其是婚姻，在還未婚時就會被催婚，結婚後就會被問何時生小孩，往往讓他們感受到莫大的壓力，然而結婚、生子了之後，不保證一定美滿到永久，若是婚姻有狀況，外界的關心可能比要結婚時還要誇張。

演藝生涯中不斷在面對各方關愛眼神的「小甜甜」布蘭妮，一度因為承受太多壓力、情緒失控，被判定無法掌控自己的人生，必須由父親代為監管，這一管就是13年，她連要買筆電或是不想避孕，都需要得到父親的准許，讓粉絲相當不忍，直到後來才強力聲援她，讓法官終於宣告她的監管期終止，可以再取回自由。