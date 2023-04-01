小甜甜又出事 恢復自由到現在仍然不平靜？
藝人的感情發展總是各方關注的焦點，尤其是婚姻，在還未婚時就會被催婚，結婚後就會被問何時生小孩，往往讓他們感受到莫大的壓力，然而結婚、生子了之後，不保證一定美滿到永久，若是婚姻有狀況，外界的關心可能比要結婚時還要誇張。
演藝生涯中不斷在面對各方關愛眼神的「小甜甜」布蘭妮，一度因為承受太多壓力、情緒失控，被判定無法掌控自己的人生，必須由父親代為監管，這一管就是13年，她連要買筆電或是不想避孕，都需要得到父親的准許，讓粉絲相當不忍，直到後來才強力聲援她，讓法官終於宣告她的監管期終止，可以再取回自由。
只是重獲自由的她，還是時不時有讓人咋舌的言行，譬如幾乎全裸上癮，到處發布裸照到連兩個青春期的兒子都看不下去，尷尬到不願與她見面，讓她氣得在社群網站上發文大罵。近日則是傳出她離開洛杉磯去墨西哥海灘度假，身旁不但沒有老公山姆，她和山姆還各自被拍到都沒戴婚戒，被懷疑婚姻出了問題。儘管山姆的經紀人表示他正在拍戲所以沒辦法與老婆一同度假去，也必須暫時把婚戒拿下來，布蘭妮身邊陪著她逍遙的男子是她多年合作的經紀凱德哈德森，兩人是「好姐妹」、不可能會有戀愛火花，歐美仍有媒體斷定布蘭妮與山姆的婚姻有危機，現在就看身為當事人的她，願不願意特別澄清了。
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