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周興哲當爸後首露面 曝曾單戀校花 急改口只愛老婆

記者梅衍儂／即時報導
周興哲覺得在求完婚之後，感受到彼此感情微妙的進化。（圖：MilkX Taiwan提供）
周興哲覺得在求完婚之後，感受到彼此感情微妙的進化。（圖：MilkX Taiwan提供）

周興哲日前宣布和老婆趙岱新有了愛的結晶，目前懷孕超過3個月。他這幾天來美國開唱，演出當天早上，他開直播和粉絲互動，邊吃邊聊上演起「吃播」，即將當爸爸的他心情超嗨，還透露曾經單戀校花的故事，更自曝小時候被哥哥周予天欺負得很慘，「那時我決定長大後不認定他是我哥！」

周興哲一邊吃三明治、蛋糕一邊和粉絲聊天，直呼難忘前陣子在香港的紅館演唱會，「可能是我唱太好了，現場才會那麼嗨，之前都沒有那麼嗨耶。」對於出道9年多冒出許多新的身分，「現在也要當爸爸了，真的非常瘋狂。」

有歌迷問他寶寶性別，他賣關子：「不告訴你，這個之後再跟大家說啦，現在就是很開心，也真的很感動，收到你們每一個人的祝福，YA。」

他也提到在美求學時暗戀過校花，但或許是擔心老婆大人生氣，他連忙改口：「我只談過一段戀愛，就一個，就是我的老婆，我就愛她。」

他回憶小時候突然覺得寫歌很好玩，寫完後第一個就是給哥哥周予天聽，笑說：「但他小時候欺負我欺負得很慘，我都不認定他是我哥的那種，不知道為什麼第一個會給他聽。」不過哥哥對他走音樂路的夢想相當支持，還送他整套歌唱設備，兄弟倆其實感情超好。

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