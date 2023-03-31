李心潔曝梁詠琪私下面貌 「曾有不開心童年」

李心潔希望讓孩子常常接近大自然學習。圖／甲上提供

李心潔最近監製、執導「孩子，你好嗎？」系列紀錄片，以「愛」為核心，多角度探討教育 議題，忙於工作不忘更新社群 平台，她與同代的3位女神好友許茹芸、梁詠琪和楊采妮相聚合照，4人情誼深厚，只是因為疫情影響，相隔5年才再度相聚，她表示其他3人先前看了紀錄片都很感動，「Gigi有很多觸動，在體制教育內成長，很多壓力，她說很可憐，如果小時候也能遇到『山頂小屋』裡面的老師就好了」。

李心潔笑說當年是透過楊采妮，才認識其他2人，「我們感情非常好，有時候會先問說能不能與對方聊天，然後就打電話過去聊好幾個小時」，她也笑稱自己與梁詠琪的性格相近，比較迷糊，也常會分享教育理念，被問這周末即將現身大港開唱，會不會邀其他3位姊妹來？她立刻大笑否認，「那邊人很多，而且票早就賣完了，如果明星進去一起擠，怕會比較騷動吧」。