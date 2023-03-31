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李心潔曝梁詠琪私下面貌 「曾有不開心童年」

記者陳建嘉／即時報導
李心潔希望讓孩子常常接近大自然學習。圖／甲上提供
李心潔希望讓孩子常常接近大自然學習。圖／甲上提供

李心潔最近監製、執導「孩子，你好嗎？」系列紀錄片，以「愛」為核心，多角度探討教育議題，忙於工作不忘更新社群平台，她與同代的3位女神好友許茹芸、梁詠琪和楊采妮相聚合照，4人情誼深厚，只是因為疫情影響，相隔5年才再度相聚，她表示其他3人先前看了紀錄片都很感動，「Gigi有很多觸動，在體制教育內成長，很多壓力，她說很可憐，如果小時候也能遇到『山頂小屋』裡面的老師就好了」。

李心潔笑說當年是透過楊采妮，才認識其他2人，「我們感情非常好，有時候會先問說能不能與對方聊天，然後就打電話過去聊好幾個小時」，她也笑稱自己與梁詠琪的性格相近，比較迷糊，也常會分享教育理念，被問這周末即將現身大港開唱，會不會邀其他3位姊妹來？她立刻大笑否認，「那邊人很多，而且票早就賣完了，如果明星進去一起擠，怕會比較騷動吧」。

除了拍片、當導演之外，李心潔近期也當起監製，拍攝吳慷仁主演「富都青年」，她直誇吳慷仁很認真，也常常擔心吳慷仁隻身在馬來西亞拍戲，會顯得太寂寞，「我常常會帶他去吃飯，聊天，因為我是監製啊，必須要像全劇組的媽媽一樣」。「孩子，你好嗎？」紀錄片目前熱映中。

李心潔靠禪修找回心靈平靜。圖／甲上提供
李心潔靠禪修找回心靈平靜。圖／甲上提供
李心潔(左起)、許茹芸、楊采妮和梁詠琪是多年好友。圖／摘自臉書
李心潔(左起)、許茹芸、楊采妮和梁詠琪是多年好友。圖／摘自臉書

教育 社群 導演

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