不當超人 亨利卡維爾仍超夯 「美國隊長」接他的角色？
英國俊男亨利卡維爾就算無法繼續再演「超人」，在歐美演藝界仍然夯到不行，片約一部接一部，旺到連他早先宣布要主演的「時空英豪」重拍版影片，都可能無暇演出，目前竟傳出前漫威「美國隊長」克里斯伊凡可能是接手人選。
在漫威與DC漫畫各自陣營中，「美國隊長」史蒂夫羅傑斯、「超人」克拉克肯特都是屬於能力強、道德情操高、堅守美國價值的傳統領袖型人物，前幾年漫威英雄片打遍天下無敵手，DC影片票房明顯遜色一截，克里斯伊凡的片酬收入也比亨利卡維爾高出一籌，然而自從「復仇者聯盟：終局之戰」在快4年前為史蒂夫羅傑斯一角安排了圓滿的結局後，克里斯伊凡也和「金飯碗」說再見，揮別漫威之後固然也努力開發新戲路，甚至連演了2、3次反派，卻迴響普通。去年在皮克斯動畫大片「巴斯光年」聲音主演，先是引發「玩具總動員」系列的經典版巴斯提姆艾倫粉絲誤會他要取代提姆而抗議，最糟的是「巴斯光年」票房失利，克里斯臉上無光，現在甚至傳他要談接手亨利卡維爾可能辭演的角色，應該也是幾年前各方不會預料到的情況。
「時空英豪」描述蘇格蘭高地有一種長生不死的奇人，活了數百年，精通劍術，卻只能一再面臨所愛的人早自己離世的悲哀，舊版電影由克里斯多夫藍伯主演，史恩康納萊曾在首集擔任配角，有精彩的表演，亨利卡維爾原本充滿期待要接演新版，無奈片約太多、可能無法如原定計畫演出，如果克里斯伊凡順利接手，雖然面子上可能掛不太住，卻會有機會挑戰變換口音、身分的表演，也仍然很有新鮮感。
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