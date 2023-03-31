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重磅華語懸疑影集來了 林心如扮強勢主播神似她

記者楊起鳳／即時報導
林心如在「模仿犯」中飾演電視台當家主播，霸氣嗆連續殺人案兇手「社會寄生蟲」。(圖:Netflix提供)
林心如在「模仿犯」中飾演電視台當家主播，霸氣嗆連續殺人案兇手「社會寄生蟲」。(圖:Netflix提供)

Netflix重磅華語懸疑影集「模仿犯」全集10集將於31日下午三點Netflix一次上架，更翻譯超過30種語言字幕，逾 190 個國家與地區的觀眾將能在Netflix體驗驚悚、燒腦找出真兇的連續殺人命案 。不少網友也推測，兇手可能不只一位。

「模仿犯」不只集結吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、江宜蓉、夏騰宏等強大演員陣容，還攜手相信音樂，與麋先生、家家、法蘭打造多首高質感原創歌曲，該劇改編自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，故事描述90年代，一名擅長偵辦兇殺刑案的檢察官郭曉其（吳慷仁 飾）面對當時第一起的連續殺人命案，以他心中衡量正義的那把尺對抗連續殺人案兇手，面對辦案過程中兇手不斷的挑釁與隨之擴張的惡，讓曉其決心不惜染髒自己的手，賭上人生也要拖出兇手的犯案證據。

金鐘影帝黃河也在「模仿犯」擔任劇情中的關鍵演員，飾演一名曾經因殺人案入獄的犯人，為詮釋獄中的憔悴樣貌更為戲瘦身7公斤，相當敬業，在首次觀影結束後他也驚嘆：「很難相信一部影集在電影院裡面可以看到有這樣的畫面、剪接、音效，整個團隊的質感都做得這麼好，身為演員我自己是非常感動。」他也坦言拍攝時其實心理壓力很大，也開玩笑說：「《模仿犯》兩個導演都很『Hardcore』，當我們做得越激烈或有血噴出來時，他們在螢幕後面笑得越開心。」

金馬、金鐘影帝陳博正也在首兩集有非常精彩的動人演出，劇情中被逼迫著「學狗爬」一幕更讓許多人落下不捨眼淚，陳博正也分享：「戲雖然是假的，但當我們進入情境的時候會有真實的情感流露出來，就是有真實的情感流於表面，表現出來才會如此動人。」而導演先前也分享陳博正體力非常好，熬夜拍戲都不喊累，陳博正也笑著回應：「其實我這個人就是『見光死』，平常都是看到太陽才睡得著，所以熬夜的時間正好是我的活躍時間。」

陳博正在「模仿犯」中為戲犧牲學狗爬。圖／Netflix提供
陳博正在「模仿犯」中為戲犧牲學狗爬。圖／Netflix提供

林心如也在劇中客串演出主播，為還原90年代的電視台，劇組還實景搭建打造出TNB電視台場景，林心如重現90年代復古大波浪造型，飾演強勢當家主播「姚雅慈」，舉手投足間都架勢十足，完全展現出電視台女王的凌人氣勢，其中蝦趴豹紋主播造型被指與知名主播張雅琴相似度有99.9%；林心如也分享：「我覺得雅慈強勢背後的出發點還是有正義感的，但她會用很果斷跟強勢的方式執行，就像90年代媒體嗜血程度一樣，為達目的可以不擇手段，算是在電視台呼風喚雨的角色。」

「模仿犯」中關鍵的連續殺人命案由資深刑警林尚勇（庹宗華飾）與菜鳥刑警大超（侯彥西 飾）的雙人組合共同承辦，兩人不光光展現辦案專業，忘年之交的學長學弟互動也為影集增添不少詼諧氣氛。張榮吉導演也分享：「庹哥因為經典作品《報告班長》系列，對這些軍警人員的形象都比我們還要熟悉，我們拍戲現場很多追捕犯人、上銬手續、拿槍動作都是靠他的經驗分享來拍攝，對我們幫助很大，有種背後有老大哥幫我們撐腰的感覺。」

吳慷仁在「模仿犯」中扮演檢察官，面對失控的惡，面露無力。(圖:Netflix提供...
吳慷仁在「模仿犯」中扮演檢察官，面對失控的惡，面露無力。(圖:Netflix提供)

導演 林心如 Netflix

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