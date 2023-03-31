南韓高層丟官 跟BLACKPINK有關？總統辦公室闢謠

南韓總統辦公室31日表示，部分媒體報導的演出並不在尹錫悅的訪美行程中，據報是在否認近日盛傳的女團BLACKPINK和女神卡卡將在尹錫悅總統赴美訪問的國宴同台表演傳聞。資料照片。路透

南韓 總統尹錫悅4月底將赴美進行國事訪問，國家安保室室長金聖翰卻在近日請辭，有媒體披露主因是美國總統拜登夫婦曾提出尹錫悅訪美時，可安排南韓女團BLACKPINK 和美國流行天后女神卡卡 等美韓明星表演，金聖翰卻「已讀不回」。南韓總統辦公室31日表示，此事並不在尹錫悅訪美行程之中。

韓聯社報導，近日盛傳的消息稱美方將以尹錫悅赴美為契機，在國宴安排BLACKPINK和女神卡卡同台表演，但根據各方透露的說法，相關安排似乎落空。南韓總統辦公室31日表示，「部分媒體報導的演出並不在尹錫悅的訪美行程中」。

儘管南韓總統辦公室沒有具體說明所謂的演出是什麼，但顯然是否認BLACKPINK和女神卡卡在國宴同台獻藝的消息。BLACKPINK所屬經紀公司YG娛樂則告訴韓聯社，他們曾接到演出的提議，並考慮過有關事宜，但此後沒有進展。

此前新聞指出，尹錫悅訪美在即，金聖翰等多位親信卻連遭撤換。有分析認為，這是南韓政府內部協調尹錫悅訪美行程期間出現了重大失誤。報導稱，美方1月提出希望BLACKPINK與女神卡卡等兩國明星攜手表演，但金聖翰遲未給予明確答覆、也沒向尹錫悅報告，尹錫悅本人甚至直到美方高官3月初訪韓時才知悉此事，因此追究金聖翰等外交國安幕僚的責任。