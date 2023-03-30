「魔女宅急便」黑貓結尾為何不說話 吉卜力給出解答

魔女琪琪的萌寵吉吉不只是寵物，而是琪琪的另一個自己。圖／甲上娛樂提供

日本 「吉卜力工作室」知名動畫片「魔女宅急便」改編自日本作家角野榮子的同名小說，動畫大師宮﨑駿擔任導演 和編劇、殿堂級音樂大師久石讓譜曲，當年於日本上映票房高達43億日圓（約3244萬美元）， 勇奪當年日本電影 票房冠軍，當年前製過程壓力頗大卻也有趣事，原來宮﨑駿寫劇本時有特別的習慣，需要吉卜力工作室董事長兼製作人鈴木敏夫給予意見討論，兩人朝夕相處終於誕生經典劇本，而黑貓吉吉最後無法與琪琪對話的原因，多年後他們也揭曉謎底給出解答。

前置作業期間，宮﨑駿本來忙於「龍貓」，只想當這部動畫電影的製片，結果最後仍決定親自接手，從劇本開始重新改編，並且再執導演筒。

吉卜力工作室董事長兼製作人鈴木敏夫透露，宮﨑駿有特別的寫作習慣，會邊寫邊跟他聊天，所以為了方便讓宮﨑駿撰寫劇本時，能即時找他商討問題，每天從早到晚幾乎都「隨伺在側」陪伴寫作。

而宮﨑駿的寫作格獨特，場景組織的手法俐落，總令鈴木敏夫佩服不已，好比原著花了很長的篇幅描寫琪琪離鄉背井踏上旅程，宮﨑駿只用短短5分鐘篇幅就簡潔有力的交代完畢，看到淺顯易懂的原稿瞬間，鈴木敏夫也不禁大讚：「宮先生好厲害啊！」劇本不僅保留了原著精神，也讓原先對改編有疑慮的原著作者角野榮子感到滿意。

看過的影迷有個共同疑問，為何黑貓吉吉最後無法與琪琪對話，宮﨑駿表示，當琪琪找回魔法找回自信，她進步到另一個層次：「琪琪真正成長了，不再需要由吉吉扮演『另一個自己』。」

鈴木敏夫也補充：「琪琪現在可以在克里克過得很好，她會成長為一位很棒的魔女，可以靠自己做任何事情，不再需要依賴吉吉的存在。」

原來吉吉不只是寵物，而是琪琪的另一個自己，因此琪琪與吉吉的對話，其實就是琪琪與自己的對話。

另外，日本網站Goo Ranking曾進行「最想成為吉卜力哪部作品主人翁？」的主題調查，冠軍不負眾望由「魔女宅急便」奪得冠軍寶座，也顯現出魔女琪琪無遠弗屆的風采。

影片來源：YouTube 甲上娛樂