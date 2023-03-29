「鷹眼」傑瑞米雷納重傷後首受訪：我是幸運的男人
漫威英雄「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）年初被鏟雪車輾過受到重傷，雖然已送到醫院治療，他後來也清醒並發文感謝關心他的影迷，但根據Radar Online報導，他的傷勢比外界所知更嚴重，他全身至少有30多根骨頭斷裂、肺部塌陷、肝臟被刺穿等嚴重傷勢，近期首度受訪，被知名主持人黛安索耶（Diane Sawyer）詢問當時被足足7噸(約7000公斤)的鏟雪車壓過身上，是為了拯救被雪困住的姪子，他強調絕不後悔，「如果事情再發生一次，我還是會這樣做，因為鏟雪車原本衝向我的姪子」。
黛安在節目中念出傑瑞米的傷情，同時在採訪影片中也曝光傑瑞米在病床上休養，以及站上無重力跑步機訓練的過程，傑瑞米坦言一開始恢復時，曾認真思考自己會變成什麼樣，「我有可能會只剩下脊椎骨還有大腦，就像科幻電影裡面那樣嗎？」黛安更提到在病床上的傑瑞米，曾因為一開始無法說話，用手語向家人說「對不起」，再度提起此事時，傑瑞米一度難過落淚。
「我選擇活下來，這殺不死我的，絕不可能，雖然我損失了骨肉，但得到很多的愛」，而當黛安詢問，「現在照鏡子的時候，感覺是一張全新的臉孔嗎？」傑瑞米感慨回：「我看到的是一個幸運的男人。」而他在Disney+的實境節目新作「舊車大改造」將於4月12日上映，原本他將在4月11日出席洛杉磯首映會，也將會是他重傷後的首個公開活動，屆時是否有辦法在照料妥善下順利出席，外界引頸期盼。
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