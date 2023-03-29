破除不合 小班摟翹臀珍出席首映 「她比全世界還重要」

班艾佛列克(右)帶著妻子珍妮佛洛佩茲出席新片「AIR」首映，突破不合傳言。(路透)

班艾佛列克 、珍妮佛洛佩茲 結婚以來，因為小班不時露出疲態，更在葛萊美獎疑似展現不耐煩表情，外傳性格一向強勢的珍妮佛相當不開心，多次斥責小班，甚至有兩人可能走上多年前結局再度分手的傳言，班艾佛列克最近帶來新作「AIR」，展現NIKE球鞋如何力抗群英拿下麥可喬登代言品牌的精采過程，小班也帶著珍妮佛出席首映，更公開讚賞翹臀珍，比全世界任何事物都還重要。

班艾佛列克在洛杉磯首映後上台感謝劇組團隊、電影公司的全力力挺，「現在很快樂，我只想享受這一刻，我還想說，如果沒有我妻子的愛與支持，這一切都不可能實現，無論是我的製片公司、這部電影還有美好的今晚，她對我來說比世界上任何事物都還重要」，他最後不僅望向珍妮佛說謝謝，「我愛妳，對我來說妳就是全世界，妳太棒了，妳太棒了」，連番甜蜜告白破除不合傳言。