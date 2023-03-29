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破除不合 小班摟翹臀珍出席首映 「她比全世界還重要」

記者陳建嘉／即時報導
班艾佛列克(右)帶著妻子珍妮佛洛佩茲出席新片「AIR」首映，突破不合傳言。(路透)
班艾佛列克(右)帶著妻子珍妮佛洛佩茲出席新片「AIR」首映，突破不合傳言。(路透)

班艾佛列克珍妮佛洛佩茲結婚以來，因為小班不時露出疲態，更在葛萊美獎疑似展現不耐煩表情，外傳性格一向強勢的珍妮佛相當不開心，多次斥責小班，甚至有兩人可能走上多年前結局再度分手的傳言，班艾佛列克最近帶來新作「AIR」，展現NIKE球鞋如何力抗群英拿下麥可喬登代言品牌的精采過程，小班也帶著珍妮佛出席首映，更公開讚賞翹臀珍，比全世界任何事物都還重要。

班艾佛列克在洛杉磯首映後上台感謝劇組團隊、電影公司的全力力挺，「現在很快樂，我只想享受這一刻，我還想說，如果沒有我妻子的愛與支持，這一切都不可能實現，無論是我的製片公司、這部電影還有美好的今晚，她對我來說比世界上任何事物都還重要」，他最後不僅望向珍妮佛說謝謝，「我愛妳，對我來說妳就是全世界，妳太棒了，妳太棒了」，連番甜蜜告白破除不合傳言。

班艾佛列克執導，並聯合好兄弟麥特戴蒙一同演出的職場喜劇「AIR」，日前在西南偏南電影節舉辦首映，映後獲好評，外媒不僅大讚片中演員大飆演技，更表示該片是「在電影院獲得的最佳體驗之一」、「至今為止年度最佳電影」，知名影評網站爛番茄開盤更獲得100%新鮮度。電影帶觀眾回到40年前，Nike剛成立不久的籃球部門一開始不被各方看好，陷入經營困境，但那一切都是從某個人宏偉遠大的遠見、他率領的團隊百折不撓的意志力、一名女性堅定不移的信念與決心，以及一位出類拔萃的運動員無以倫比的才華開始。他們同心協力將一個看似普通的籃球鞋款，變成一個永遠流傳的經典鞋款：Air Jordan。這不但改寫了運動界所有的規則，更創造了一個風靡全球，營業額高達數百億美元的產業。

班艾佛列克(右)帶著妻子珍妮佛洛佩茲在新片「AIR」首映互動親密。(歐新社)
班艾佛列克(右)帶著妻子珍妮佛洛佩茲在新片「AIR」首映互動親密。(歐新社)
班艾佛列克(右)帶著妻子珍妮佛洛佩茲出席新片「AIR」首映。(歐新社)
班艾佛列克(右)帶著妻子珍妮佛洛佩茲出席新片「AIR」首映。(歐新社)

電影院 班艾佛列克 珍妮佛洛佩茲

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