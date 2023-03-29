我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

誰受ChatGPT影響最大？會計師、口譯員、作家等

皮克斯「元素方城市」預告登場 四大元素「水火不容」

記者陳建嘉／即時報導
分屬水火的2位主角「水弟」與「小炎」在「元素方城市」邂逅。圖／迪士尼提供
分屬水火的2位主角「水弟」與「小炎」在「元素方城市」邂逅。圖／迪士尼提供

皮克斯動畫工作室最新力作「元素方城市(Elemental)」今曝光最新預告和角色海報，4大「元素居民」被一一隆重介紹，包括很愛放空的「風」、土裡土氣的「土」、很懂「溶」合的「水」 ，以及火力全開的「火」，預定接手世代家族事業的主角被告誡「元素無法相容」的傳統觀念，分屬水火的2位主角「水弟」與「小炎」因邂逅而探索自己城鎮以外的世界，甚至在水弟即將登門拜見小炎父母時，先被警告即將感受「水深火熱」的下馬威，再體驗名符其實「水火不容」的門當父不對。

元素市中的建築靈感來自全球各大都會，設計出如高聳松樹般及瀑布屏幕般的摩天大樓，以及龍捲風與氣旋造型的競技場和體育館；最新公開的角色海報包括強悍機智但脾氣火爆的「小炎」與隨遇而安且充滿樂趣的「水弟」2大主角，呈現4大元素角色的可愛造型。除了皮克斯動畫一如以往超乎想像精彩可期的成果，電影也再度寓教於樂，巧妙以相異元素隱喻不同種族之間的隔閡，並彰顯跳脫身分侷限以活出自我的人生價值。

(影音來源：Pixar YouTube)

繼公布為主角「小炎」和「水弟」配音的「愛情未知數」華裔女星莉亞路易斯和「侏羅紀世界：統霸天下」男星馬慕杜阿希之後，其他配音陣容也進而公開，包括以「腦筋急轉彎」入圍奧斯卡的動畫導演羅尼卡門與「德黑蘭行動」影集女星席拉翁姆尼分別為小炎的父母獻聲、「富家窮路」艾美獎視后凱薩琳奧哈拉為水弟的母親配音，以及「伴娘我最大」喜劇女星溫蒂麥莉登康薇逗趣獻聲水弟的疾風老闆等人。

按照往常慣例，這次也有一部在正片前的加碼動畫短片「卡爾有約」，是皮克斯代表作「天外奇蹟(Up)」番外篇動畫影集「小逗的日常」的最新特輯，可愛溫馨的海報與「元素方城市」最新預告同步亮相。本片敘述老爺爺卡爾即將與一位老太太約會，但數十年沒約過會的他心情七上八下忐忑不安，於是忠心愛狗黃金獵犬「小逗」不但安撫他的焦慮情緒，更向他示範萬無一失的「約會教戰守則」，只不過這些招數可能只適用於狗狗，卡爾與小逗的可愛互動再度萌翻天。「元素方城市」預計6月16日在美上映。

「卡爾有約」將於「元素方城市」正片前曝光。圖／迪士尼提供
「卡爾有約」將於「元素方城市」正片前曝光。圖／迪士尼提供

艾美獎 大都會 導演

上一則

葛優躺著也能賺？梗圖侵權獲賠759萬

延伸閱讀

NCAA／邁阿密大學下半場扭轉劣勢 隊史首闖最終4強

NCAA／邁阿密大學下半場扭轉劣勢 隊史首闖最終4強
南北卡17華人社團 捐2.5萬助土國震災

南北卡17華人社團 捐2.5萬助土國震災
美退出核協議後 「伊朗只需12天可產出核彈材料」

美退出核協議後 「伊朗只需12天可產出核彈材料」
國防次長卡爾：2027年前 中國無突然侵台跡象

國防次長卡爾：2027年前 中國無突然侵台跡象

熱門新聞

新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

2023-03-26 13:40
妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

2023-03-21 17:32
楊洋疑似傳出新戀情的消息，讓許多網友沸騰了。(取材自微博)

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

2023-03-28 02:20
小勞勃道尼為新迷你影集理光頭。（路透資料照片）

好久不見「鋼鐵人」 小勞勃道尼即將強勢回歸

2023-03-24 15:14
圖／擷自instagram

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

2023-03-21 18:06
吳兆絃過去清純模樣已不復見。(本報資料照片)

台灣童星爆金主包養 「洗腳腳、馬殺雞」鹹濕對話曝光

2023-03-21 22:34

超人氣

更多 >
車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄
未來23天4生肖「不要借錢給別人」 第1名小心敗光積蓄

未來23天4生肖「不要借錢給別人」 第1名小心敗光積蓄
氣氛微妙 華府臨時喊停蔡英文過境簡報

氣氛微妙 華府臨時喊停蔡英文過境簡報
洛杉磯僑報命案大轉折 陳忠啟改認較輕謀殺罪 面臨21年徒刑

洛杉磯僑報命案大轉折 陳忠啟改認較輕謀殺罪 面臨21年徒刑
上海28歲教練娶50歲富婆 獲贈房+保時捷 「我們是真愛」

上海28歲教練娶50歲富婆 獲贈房+保時捷 「我們是真愛」