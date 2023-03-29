皮克斯「元素方城市」預告登場 四大元素「水火不容」

分屬水火的2位主角「水弟」與「小炎」在「元素方城市」邂逅。圖／迪士尼提供

皮克斯動畫工作室最新力作「元素方城市(Elemental)」今曝光最新預告和角色海報，4大「元素居民」被一一隆重介紹，包括很愛放空的「風」、土裡土氣的「土」、很懂「溶」合的「水」 ，以及火力全開的「火」，預定接手世代家族事業的主角被告誡「元素無法相容」的傳統觀念，分屬水火的2位主角「水弟」與「小炎」因邂逅而探索自己城鎮以外的世界，甚至在水弟即將登門拜見小炎父母時，先被警告即將感受「水深火熱」的下馬威，再體驗名符其實「水火不容」的門當父不對。

元素市中的建築靈感來自全球各大都會 ，設計出如高聳松樹般及瀑布屏幕般的摩天大樓，以及龍捲風與氣旋造型的競技場和體育館；最新公開的角色海報包括強悍機智但脾氣火爆的「小炎」與隨遇而安且充滿樂趣的「水弟」2大主角，呈現4大元素角色的可愛造型。除了皮克斯動畫一如以往超乎想像精彩可期的成果，電影也再度寓教於樂，巧妙以相異元素隱喻不同種族之間的隔閡，並彰顯跳脫身分侷限以活出自我的人生價值。

(影音來源：Pixar YouTube)

繼公布為主角「小炎」和「水弟」配音的「愛情未知數」華裔女星莉亞路易斯和「侏羅紀世界：統霸天下」男星馬慕杜阿希之後，其他配音陣容也進而公開，包括以「腦筋急轉彎」入圍奧斯卡的動畫導演 羅尼卡門與「德黑蘭行動」影集女星席拉翁姆尼分別為小炎的父母獻聲、「富家窮路」艾美獎 視后凱薩琳奧哈拉為水弟的母親配音，以及「伴娘我最大」喜劇女星溫蒂麥莉登康薇逗趣獻聲水弟的疾風老闆等人。