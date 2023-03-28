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福原愛無預警曬出甜笑合照 喊「有點想你了」網友驚訝

記者陳建嘉／即時報導
福原愛近來心情不錯。（取材自微博）
福原愛近來心情不錯。（取材自微博）

前日本桌球好手福原愛前年爆婚變，被拍到與神似棒球選手大谷翔平的「橫濱男」進同一間房，當時兩人澄清僅為朋友關係，但疑似出軌已讓福原愛形象重創，不過在該事件發生2年後，福原愛突然曬出一張合照，接著感性表示：「有點想你了。」讓網友相當意外。

福原愛28日在微博發文寫下：「最近工作的時候一直在一起，突然不在一起，有點想你了。」由於字句曖昧，讓人好奇，結果看到照片才知道是閨密劉詩雯，只見劉詩雯搭著她的肩，兩人一起對鏡頭擺出甜美微笑，看起來相當開心，福原愛還說對方生日快到了，詢問粉絲們是否已經準備好，並展現兩人好交情，「照片上我鼻子中間起了個痘，雯兒一直說我這個痘太可愛了，到底咋回事」。

網友也紛紛留言：「跨國小青梅要一直好好的」、「愛姐，你真的太愛她了」、「媽呀，真的好想你們了」、「我要笑死，劉詩雯以後不許和福原愛坐着自拍，她太白了」、「愛醬和詩雯姐還有大金姐是最好的姊妹、地球人都知道」、「球迷準備好了，等待愛醬繼續發合照出來」、「小姐妹都要越來越好，越來越幸福」。

至於福原愛的情感近況，日媒「女性自身」去年報導兩人已同居，家人相處融洽，本月初又有其他報導指出，兩人曾在VIP包廂看球賽。據「女性自身」報導，福原愛與橫濱男上個月19日現身東京都町田市足球場，觀看J聯賽比賽，兩人互動宛如新婚夫妻。報導中還指出橫濱男自身工作能力強，會陪福原愛參加工作應酬，頗受福原愛家人喜愛。

福原愛。（取材自微博）
福原愛。（取材自微博）
福原愛突然向閨蜜表白。（取材自微博）
福原愛突然向閨蜜表白。（取材自微博）

福原愛 足球 大谷翔平

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