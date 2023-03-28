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李奧納多再戰「花月殺手」 3大奧斯卡影帝夢幻共演

記者陳建嘉／即時報導
李奧納多狄卡皮歐(右)主演新片「花月殺手」將於年底上映。圖／Apple TV+提供
李奧納多狄卡皮歐(右)主演新片「花月殺手」將於年底上映。圖／Apple TV+提供

李奧納多迪卡皮歐、導演馬丁史柯西斯自從「神鬼無間」、「隔離島」之後，第6度的電影長片合作「花月殺手」（Killers of the Flower Moon），決定於10月20日於Apple TV+推出，這也是Apple宣布投資10億美金於電影拍攝後，第1個決定在戲院先行上映的電影。

電影改編自美國記者兼暢銷小說作家，大衛格雷恩撰寫的「花月殺手：美國連續謀殺案與FBI的崛起」一書問世時，除了被幾近所有外媒，包含「時代週刊」、「華爾街日報」和「赫芬頓郵報」等具有公信力的圖書網評選為 2017 年度十大好書之一，也早已預告著搖身翻拍為經典大片的可能。

睽違四年，小說終由獲獎無數的「電影大師」馬丁史柯西斯，攜手經典電影「阿甘正傳」和「一個巨星的誕生」奧斯卡5次提名編劇艾瑞克羅斯一同創作。不只如此，演員陣容更邀來長年合作的好友，同時也是多項大獎影帝寶座擁有者，高年級和中年級代表，勞勃狄尼洛和李奧納多迪卡皮歐主演，他們兩人過去曾分別與馬丁合作「愛爾蘭人」和「隔離島」等精彩作品，而如今「花月殺手」終於讓三人碰頭同台打造這部歷史犯罪懸疑電影。

故事講述 1920年代，印地安歐塞奇族慘遭流放後接連被謀殺的大宗血案，只因他們「幸運」身處的貧脊荒地滾出源源黑金...官商勾結的漠視吃案、跨州單位FBI 的成立介入，看似曙光卻也是藉機壯大的假正義，種族歧視與不平等多年後是否獲得改善，還是一如往昔被刻意遺忘？「花月殺手」將於10月6日在美國部份電影院上映，10月20日上線Apple TV+上線。

今年新科奧斯卡影帝布蘭登費雪也有演出「花月殺手」。(路透資料照)
今年新科奧斯卡影帝布蘭登費雪也有演出「花月殺手」。(路透資料照)

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