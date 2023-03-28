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小學就演雛妓、拍裸戲 「漂亮寶貝」女兒批：兒童色情

記者蘇詠智／即時報導
布魯克雪德絲（左）與兩個女兒感情好。圖／摘自IG
布魯克雪德絲（左）與兩個女兒感情好。圖／摘自IG

曾有「漂亮寶貝」之稱的布魯克雪德絲，小小年紀就已是高知名度的紅星，但擔任她經紀人的母親泰莉，卻幫她接了一堆爭議的角色，像是她還沒上中學就要在「艷娃傳」演雛妓，還有裸露的鏡頭，當年她乖乖的照做，雖然因此走紅成名，也被外界以有色眼光看待多年。

她近來推出自己的紀錄片「漂亮寶貝：布魯克雪德絲」，裡面有一段和兩個女兒談到自己小時候演雛妓的事，已經念大學的大女兒羅雯直接說道：「這是兒童色情片！」然後女兒們問她會不會在她們11歲的時候讓她們做這種演出，布魯克也很坦白回答：「不會。」

布魯克坦言很難跟女兒們解釋當年媽媽為自己做的決定，就算「艷娃傳」是法國大師路易馬盧執導，其實可以解釋成為藝術而犧牲，她覺得無法在女兒們面前為母親辯護，對她而言是很困難的，不過當她們問她那個問題，她又不能不老實回答，而且她確實也不理解，為什麼當年媽媽覺得她拍那種戲是OK的？

有很多人認為布魯克應該為此對泰莉生氣，她卻無法對充滿不安全感的母親發火，反而有一種想要保護母親的想法，她覺得身為單親家庭裡唯一的小孩，這是很理所當然的，小孩都希望做任何事來愛護父母，因此她也想要保護媽媽，甚至願意為媽媽辯解，卻沒想到有一天反而在自己女兒面前沒有辦法幫媽媽辯護。

布魯克雪德絲小小年紀就演雛妓，引起巨大爭議。圖／摘自imdb
布魯克雪德絲小小年紀就演雛妓，引起巨大爭議。圖／摘自imdb

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