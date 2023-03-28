小學就演雛妓、拍裸戲 「漂亮寶貝」女兒批：兒童色情

布魯克雪德絲（左）與兩個女兒感情好。圖／摘自IG

曾有「漂亮寶貝」之稱的布魯克雪德絲，小小年紀就已是高知名度的紅星，但擔任她經紀人的母親泰莉，卻幫她接了一堆爭議的角色，像是她還沒上中學就要在「艷娃傳」演雛妓，還有裸露的鏡頭，當年她乖乖的照做，雖然因此走紅成名，也被外界以有色眼光看待多年。

她近來推出自己的紀錄片「漂亮寶貝：布魯克雪德絲」，裡面有一段和兩個女兒談到自己小時候演雛妓的事，已經念大學的大女兒羅雯直接說道：「這是兒童色情片！」然後女兒們問她會不會在她們11歲的時候讓她們做這種演出，布魯克也很坦白回答：「不會。」

布魯克坦言很難跟女兒們解釋當年媽媽為自己做的決定，就算「艷娃傳」是法國大師路易馬盧執導，其實可以解釋成為藝術而犧牲，她覺得無法在女兒們面前為母親辯護，對她而言是很困難的，不過當她們問她那個問題，她又不能不老實回答，而且她確實也不理解，為什麼當年媽媽覺得她拍那種戲是OK的？