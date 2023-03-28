林俊傑生日被整 2萬人看好戲…只有他不知道

林俊傑（左）日前在香港開唱，請來阿Sa擔任嘉賓。圖／JFJ Productions提供

林俊傑日前在香港 一連開6場演唱會，邀請多位重量級嘉賓輪番站台，包括黃貫中、容祖兒、阿Sa，韓星鄭容和。本月27日是他42歲生日，他在26日最後一日的演出中，工作人員設計整人橋段，全場更為JJ唱起生日快樂歌，讓JJ當場哭笑不得。

3月27是JJ的生日，前晚舞台上，工作人員也悄悄地聯合台上樂手設計了「整人橋段」，正當JJ準備下一段表演並背上新的吉他時，吉他背帶上竟寫上「4點2歲生日快樂」幾個大字，當渾然不知情的JJ準備好要演唱下一首歌，突然間台上所有人都唱起生日快樂歌，現場兩萬名觀眾也一起跟著大合唱，大螢幕上打出「祝JJ4點2歲生日快樂」字樣， JJ低頭一看背帶才發現自己原來被整了。

難得在生日前夕開唱，JJ也安可再安可，一共加碼了長達30分鐘的演出，演唱了包括「學不會」、「有夢不難」、「不流淚的機場 」、「Always online」等隱藏歌單，他意猶未盡表示：「很想跟你們一起倒數（生日），但看時間得再唱一場才夠；我已經唱了3小時，不行再唱了啦！」