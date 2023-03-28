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同年出生巨星千金 蘇蕊、喜蘿提到爸爸 都很頭大？

記者蘇詠智／即時報導
蘇蕊克魯斯已經是個美少女，多年來父親都未參與她的生活。圖／達志影像
蘇蕊克魯斯已經是個美少女，多年來父親都未參與她的生活。圖／達志影像

同年出生的兩位巨星千金—蘇蕊克魯斯、喜蘿裘莉彼特，今年都16歲了，她們從小就是各方矚目的焦點，還曾經被網友和媒體力拱當朋友，雖然彼此在生命中始終沒交集，卻都碰上爸媽婚姻生變後只能與其中一方生活的處境，「爸爸」似乎是她們都會有點頭大的話題。

蘇蕊克魯斯是湯姆克魯斯唯一親生女兒，但多年來都與母親凱蒂荷姆絲在紐約生活，和父親已經很久沒碰面、沒連絡。去年湯姆克魯斯因為「捍衛戰士：獨行俠」再創演藝事業巔峰，人氣旺到最高點，然而想到他和獨生女多年來形同陌路，很多人還是無法諒解。近來蘇蕊傳已寄出大學申請函、有意攻讀時尚相關的學系，完全沒和父親討論，讓人對他們的父女關係再次感到詫異，湯姆克魯斯曾駁斥外傳宗教因素造成他與女兒疏離，強調自身的信仰不需要迴避任何事，他和蘇蕊長年各過各的仍是不爭的事實。

從小就漂亮到大的蘇蕊，一度被外界預期會接棒爸媽進入演藝圈，結果到現在二八年華還未有正式演出的作品，凱蒂透露她將在自己編、導、演的新片中獻出歌聲，算是從幕後開始參與，是不是會在完成學業後跨到幕前？大家還得拭目以待。

相較之下，布萊德彼特與安琪莉娜裘莉的親生長女喜蘿，已經開始擔任製片助理，也曾經在MV裡大秀舞藝，讓各方驚豔，比蘇蕊更早實際接觸演藝圈。儘管裘莉沒有不允許她約會，卻堅持自己必須陪在旁邊，因為她的年紀還太輕。喜蘿小時候常做小男生般的打扮，最近比較常有更女性化的穿著。她雖然和媽媽住，據傳與爸爸的關係也不錯，看著他們彼此無法對離婚取得共識，夾在中間的她也很為難。

有趣的是，喜蘿和蘇蕊因為年歲相近、都是女生，又都有巨星家長，八卦刊物、熱情網友一直鼓吹她們兩個應該交朋友，可是一個像活潑的小男生，一個是嬌貴的小公主，實在不是同一掛的人，加上好萊塢盛傳湯姆克魯斯與布萊德彼特合作「夜訪吸血鬼」鬧得彼此都不愉快，心結始終沒解除，既然爸爸都已經算不上朋友，她們也不會被刻意安排認識，更甭提變成好姐妹了。

喜蘿裘莉彼特依舊很帥氣，夾在鬧離婚的雙親中間有些為難。圖／達志影像
喜蘿裘莉彼特依舊很帥氣，夾在鬧離婚的雙親中間有些為難。圖／達志影像
布萊德彼特（左）與安琪莉娜裘莉還沒談妥離婚條件，仍在互鬥。（路透資料照片）
布萊德彼特（左）與安琪莉娜裘莉還沒談妥離婚條件，仍在互鬥。（路透資料照片）
湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲離婚後長年不相往來。（路透資料照片）
湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲離婚後長年不相往來。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 裘莉 布萊德彼特

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