同年出生巨星千金 蘇蕊、喜蘿提到爸爸 都很頭大？

蘇蕊克魯斯已經是個美少女，多年來父親都未參與她的生活。圖／達志影像

同年出生的兩位巨星千金—蘇蕊克魯斯、喜蘿裘莉 彼特，今年都16歲了，她們從小就是各方矚目的焦點，還曾經被網友和媒體力拱當朋友，雖然彼此在生命中始終沒交集，卻都碰上爸媽婚姻生變後只能與其中一方生活的處境，「爸爸」似乎是她們都會有點頭大的話題。

蘇蕊克魯斯是湯姆克魯斯 唯一親生女兒，但多年來都與母親凱蒂荷姆絲在紐約生活，和父親已經很久沒碰面、沒連絡。去年湯姆克魯斯因為「捍衛戰士：獨行俠」再創演藝事業巔峰，人氣旺到最高點，然而想到他和獨生女多年來形同陌路，很多人還是無法諒解。近來蘇蕊傳已寄出大學申請函、有意攻讀時尚相關的學系，完全沒和父親討論，讓人對他們的父女關係再次感到詫異，湯姆克魯斯曾駁斥外傳宗教因素造成他與女兒疏離，強調自身的信仰不需要迴避任何事，他和蘇蕊長年各過各的仍是不爭的事實。

從小就漂亮到大的蘇蕊，一度被外界預期會接棒爸媽進入演藝圈，結果到現在二八年華還未有正式演出的作品，凱蒂透露她將在自己編、導、演的新片中獻出歌聲，算是從幕後開始參與，是不是會在完成學業後跨到幕前？大家還得拭目以待。

相較之下，布萊德彼特 與安琪莉娜裘莉的親生長女喜蘿，已經開始擔任製片助理，也曾經在MV裡大秀舞藝，讓各方驚豔，比蘇蕊更早實際接觸演藝圈。儘管裘莉沒有不允許她約會，卻堅持自己必須陪在旁邊，因為她的年紀還太輕。喜蘿小時候常做小男生般的打扮，最近比較常有更女性化的穿著。她雖然和媽媽住，據傳與爸爸的關係也不錯，看著他們彼此無法對離婚取得共識，夾在中間的她也很為難。