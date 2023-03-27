報復小布結新歡 裘莉密會富商 尋找下一段感情？

布萊德彼特（左）和伊妮絲迪拉蒙態度認真到各方認為有可能朝結婚的方向發展。圖／摘自In Touch

布裘婚變到現在快要邁向第7年，彼此間的心結不但尚未打開，也沒在財產分配與孩子們監護權上取得共識，不過布萊德彼特 近來已經高調和小20多歲、從事珠寶業的伊妮絲迪拉蒙交往，兩人一起上過好幾次雜誌封面，各方也都感覺出伊妮絲極有可能成為他的下一任妻子，果然令對他餘怒未消的安琪莉娜裘莉 難以忍受，據傳不但阻止小孩和伊妮絲見面，還想親自對伊妮絲揭露他的真面目、讓伊妮絲對他倒胃口。

不過上述的手段都還只是傳聞，裘莉近日倒是被拍到和英國最有錢家族的傳人之一、據估計身價達百億美元的富商大衛梅爾迪羅斯柴爾德午餐約會，還開心到邊吃邊聊了3個小時才散會，不免讓人懷疑彼此之間是否已經開始曖昧？

早在布裘婚變的初期，八卦刊物就曾一度傳裘莉已另結富商新歡，彼此可能一起推動公益活動，還稱他們已有結婚的打算，多年之後，這位神秘的富商一直沒在眾人眼前出現，但裘莉最新的約會對象大衛梅爾迪羅斯柴爾德卻頗符合「家財萬貫」、「關心公益」等描述，顯然裘莉對於這樣的男性格外感興趣，都會被這種人打動。