報復小布結新歡 裘莉密會富商 尋找下一段感情？
布裘婚變到現在快要邁向第7年，彼此間的心結不但尚未打開，也沒在財產分配與孩子們監護權上取得共識，不過布萊德彼特近來已經高調和小20多歲、從事珠寶業的伊妮絲迪拉蒙交往，兩人一起上過好幾次雜誌封面，各方也都感覺出伊妮絲極有可能成為他的下一任妻子，果然令對他餘怒未消的安琪莉娜裘莉難以忍受，據傳不但阻止小孩和伊妮絲見面，還想親自對伊妮絲揭露他的真面目、讓伊妮絲對他倒胃口。
不過上述的手段都還只是傳聞，裘莉近日倒是被拍到和英國最有錢家族的傳人之一、據估計身價達百億美元的富商大衛梅爾迪羅斯柴爾德午餐約會，還開心到邊吃邊聊了3個小時才散會，不免讓人懷疑彼此之間是否已經開始曖昧？
早在布裘婚變的初期，八卦刊物就曾一度傳裘莉已另結富商新歡，彼此可能一起推動公益活動，還稱他們已有結婚的打算，多年之後，這位神秘的富商一直沒在眾人眼前出現，但裘莉最新的約會對象大衛梅爾迪羅斯柴爾德卻頗符合「家財萬貫」、「關心公益」等描述，顯然裘莉對於這樣的男性格外感興趣，都會被這種人打動。
年紀比裘莉小3歲的大衛，自己本身除了花不完的錢之外，還是環保推動者，與裘莉一樣會為了社會公益而付諸行動。此外他身高193公分，比起180的小布明顯更高大、有型，也比小布加倍富有，就算他只是裘莉的緋聞對象，不難看出裘莉應該是被小布的新戀情刺激到，非要找樣樣比他好的新對象，證明自己的行情在婚變之後，只漲不跌。
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