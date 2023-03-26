「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

新海誠導演 的最新作品《鈴芽之旅》在多地斬獲驚人票房，一些紀錄甚至超越了前作《你的名字》，這部電影也將於下個月在美國上映；然而，該片在日本卻引起了觀眾的「離場現象」：許多人在觀看電影時，因劇情中的地震 場景、情節和聲音，而產生了創傷症候群的症狀，導致不得不中途離場，尤其在重災區的電影院 更是如此。

在上映之前，官方已經發出公告，告訴觀眾劇中有關於地震的描述和緊急地震速報警示音，呼籲觀眾做好心理準備再進場觀看。然而，可能是實際上的影像更加震撼，引發了許多觀眾的痛苦反應。

許多地震倖存者在網路上發表看法，表示即使看到了官方的警告，也無法避免在觀影時產生痛苦，還有觀眾重新感受到了311大地震的經歷，流淚不止。

一位住在311受災區宮城縣的網友說，雖然官方呼籲觀眾做好心理準備再進場，但他後來還是不得不中途離場；他並呼籲，有痛苦經歷的觀眾觀看此片時要注意。

另一位在岩手縣的網友也說，他看的那場很多人中途離席。他自己是311受災戶，電影讓他重新感受到自己這些年作為受災戶的心情，讓他淚流不止。

另一位網友則表示，有人在放映途中多次起身經過他面前，平時他一定會感到不爽，然而這次他能夠諒解，因為他也相信對方可能是看到不舒服的部分而離開。他也建議：「曾經在震災有過痛苦經驗的人，最好還是不要去電影院那種沒有退路的空間觀看。」

影片來源：YouTube GaragePlay 車庫娛樂