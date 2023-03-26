我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍捲風毀柵欄 喬州動物園稱1隻老虎脫逃...抓回2隻

龍捲風肆虐密西西比 拜登宣布緊急狀態

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

世界新聞網／即時報導
新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供
新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

新海誠導演的最新作品《鈴芽之旅》在多地斬獲驚人票房，一些紀錄甚至超越了前作《你的名字》，這部電影也將於下個月在美國上映；然而，該片在日本卻引起了觀眾的「離場現象」：許多人在觀看電影時，因劇情中的地震場景、情節和聲音，而產生了創傷症候群的症狀，導致不得不中途離場，尤其在重災區的電影院更是如此。

在上映之前，官方已經發出公告，告訴觀眾劇中有關於地震的描述和緊急地震速報警示音，呼籲觀眾做好心理準備再進場觀看。然而，可能是實際上的影像更加震撼，引發了許多觀眾的痛苦反應。

許多地震倖存者在網路上發表看法，表示即使看到了官方的警告，也無法避免在觀影時產生痛苦，還有觀眾重新感受到了311大地震的經歷，流淚不止。

一位住在311受災區宮城縣的網友說，雖然官方呼籲觀眾做好心理準備再進場，但他後來還是不得不中途離場；他並呼籲，有痛苦經歷的觀眾觀看此片時要注意。

另一位在岩手縣的網友也說，他看的那場很多人中途離席。他自己是311受災戶，電影讓他重新感受到自己這些年作為受災戶的心情，讓他淚流不止。

另一位網友則表示，有人在放映途中多次起身經過他面前，平時他一定會感到不爽，然而這次他能夠諒解，因為他也相信對方可能是看到不舒服的部分而離開。他也建議：「曾經在震災有過痛苦經驗的人，最好還是不要去電影院那種沒有退路的空間觀看。」

影片來源：YouTube GaragePlay 車庫娛樂

電影院 地震 導演

上一則

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

延伸閱讀

猜猜看／那些奧斯卡大獎落空的電影

猜猜看／那些奧斯卡大獎落空的電影
電影世界／《西線無戰事》拍出戰火浮生錄

電影世界／《西線無戰事》拍出戰火浮生錄
娛樂／「熊蓋毒」嗑藥熊票房吸金

娛樂／「熊蓋毒」嗑藥熊票房吸金
黃秋生拍片竟遇名導開派對？氣炸稱「我很不喜歡」

黃秋生拍片竟遇名導開派對？氣炸稱「我很不喜歡」

熱門新聞

妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

2023-03-21 17:32
林林志玲為雞精代言再現身。（圖：林志玲工作室提供）

林志玲不藏了 攜「寶貝兒子」亮相 公開甜蜜家庭生活

2023-03-20 01:27
圖／擷自instagram

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

2023-03-21 18:06
吳兆絃過去清純模樣已不復見。(本報資料照片)

台灣童星爆金主包養 「洗腳腳、馬殺雞」鹹濕對話曝光

2023-03-21 22:34
雷凱欣當年在「3D肉蒲團之極樂寶鑑」一脫成名。(取材自微博)

「肉蒲團」性感女神息影後罕受訪 曝母子共浴 兒子驚嚇

2023-03-22 23:34
小勞勃道尼為新迷你影集理光頭。（路透資料照片）

好久不見「鋼鐵人」 小勞勃道尼即將強勢回歸

2023-03-24 15:14

超人氣

更多 >
封面故事／約會兩次就想「冠妻姓」他說：她姓氏發音太好聽

封面故事／約會兩次就想「冠妻姓」他說：她姓氏發音太好聽
四大中國戲劇女神同框照曝光 胡歌與「仙劍」世紀合體

四大中國戲劇女神同框照曝光 胡歌與「仙劍」世紀合體
「仙劍CP」奪微博之夜最大獎 胡歌謝劉亦菲幸福十年之約

「仙劍CP」奪微博之夜最大獎 胡歌謝劉亦菲幸福十年之約
30年前發生86死慘案 川普德州韋科造勢惹議

30年前發生86死慘案 川普德州韋科造勢惹議
宏都拉斯宣布與台斷交「不再有任何官方接觸」

宏都拉斯宣布與台斷交「不再有任何官方接觸」