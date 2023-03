「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

住在洛杉磯的男子布朗(Brandon Brown)最近透過共享租車網站,出租自己的特斯拉,不過,車子才第一次出租,就遇到拖延還車的租客,這名租客後來傳訊息向他道歉,並解釋自己未能如期還車,是因為獲得了奧斯卡獎 ?!結果這名租車男,竟然就是《媽的多重宇宙 》的製片王慶。

布朗近日在社群網站 上分享了自己和《媽的多重宇宙》製片王慶的對話,讓許多人捧腹大笑。王慶在訊息中解釋了自己沒能準時歸還車輛的原因,這也讓布朗大呼驚奇。

王慶先是傳訊息給他,說:「我老實跟你說,這周末我得了奧斯卡獎,所以有點混亂(加上表情符號)...」

布朗說:「恭喜,很棒啊,是哪部電影?我也是做這一行的,我是演員,得到奧斯卡就像贏了超級盃呢。」

王慶說:「《媽的多重宇宙》,我是製片。」

Thanks to this viral tweet I was invited to see the Oscar in person! Shout out to Jonathan Wang and congrats for sweeping the Oscar’s for your film “everything everywhere all at once” 🏆 @turo https://t.co/KjiQugKia6 pic.twitter.com/0wRZDerUdv