我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭：中俄非「軍事同盟」

郭台銘明晚訪美首站到波士頓 郭辦：明天跟大家報告

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

世界新聞網/即時報導
「媽的多重宇宙」製片王慶(左)與車主布朗合照。(取自The Red Bull推特)
「媽的多重宇宙」製片王慶(左)與車主布朗合照。(取自The Red Bull推特)

住在洛杉磯的男子布朗(Brandon Brown)最近透過共享租車網站，出租自己的特斯拉，不過，車子才第一次出租，就遇到拖延還車的租客，這名租客後來傳訊息向他道歉，並解釋自己未能如期還車，是因為獲得了奧斯卡獎？！結果這名租車男，竟然就是《媽的多重宇宙》的製片王慶。

布朗近日在社群網站上分享了自己和《媽的多重宇宙》製片王慶的對話，讓許多人捧腹大笑。王慶在訊息中解釋了自己沒能準時歸還車輛的原因，這也讓布朗大呼驚奇。

王慶先是傳訊息給他，說：「我老實跟你說，這周末我得了奧斯卡獎，所以有點混亂(加上表情符號)...」

布朗說：「恭喜，很棒啊，是哪部電影？我也是做這一行的，我是演員，得到奧斯卡就像贏了超級盃呢。」

王慶說：「《媽的多重宇宙》，我是製片。」

這樁奇妙的事件令布朗忍不住分享在社群網站上，引起了許多網友的關注。布朗說：「我查了一下，他真的是奧斯卡得主！這太瘋狂了！」

王慶說，得獎後整整三天，他都不知道自己是怎麼過的，完全忘了要還車這件事。「我還以為車費會暴增、還會被車主生氣的訊息轟炸，結果布蘭登人真的超好的！我很開心和他夫妻一起分享這份喜悅！」

王慶後來還車時，還帶了自己的小金人去給布朗看，布朗把玩了一下小金人，說：「所以這是真的奧斯卡獎座？比我想像中還要重哇。」

兩人拿著小金人在車子前，留下了笑容滿面的合照。

奧斯卡獎 社群網站 媽的多重宇宙

上一則

唐嫣去哪了？被擋門外20分鐘離譜原因曝光粉氣炸

延伸閱讀

封面故事／6個她 為非裔做非凡貢獻

封面故事／6個她 為非裔做非凡貢獻
打黑幫創紀錄 皇后區逮33人

打黑幫創紀錄 皇后區逮33人
芝警局副局長卡特升任臨時局長：加強社區安全

芝警局副局長卡特升任臨時局長：加強社區安全
旅遊可以少花錢又兼顧品質？專家提供訣竅

旅遊可以少花錢又兼顧品質？專家提供訣竅

熱門新聞

妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

2023-03-21 17:32
林林志玲為雞精代言再現身。（圖：林志玲工作室提供）

林志玲不藏了 攜「寶貝兒子」亮相 公開甜蜜家庭生活

2023-03-20 01:27
曾馨瑩(後排左起)加碼曬出4年前與BLACKPINK的珍貴合照。(取材自Instagram)

曝跟BLACKPINK私照 郭台銘辣妻曾馨瑩美成這樣

2023-03-19 02:43
圖／擷自instagram

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

2023-03-21 18:06
迪麗熱巴身穿簍空禮服胸前險曝光。(取材自微博)

迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」

2023-03-18 02:05
吳兆絃過去清純模樣已不復見。(本報資料照片)

台灣童星爆金主包養 「洗腳腳、馬殺雞」鹹濕對話曝光

2023-03-21 22:34

超人氣

更多 >
四大中國戲劇女神同框照曝光 胡歌與「仙劍」世紀合體

四大中國戲劇女神同框照曝光 胡歌與「仙劍」世紀合體
「仙劍CP」奪微博之夜最大獎 胡歌謝劉亦菲幸福十年之約

「仙劍CP」奪微博之夜最大獎 胡歌謝劉亦菲幸福十年之約
淘汰天然氣改用電？研究：恐須花費2萬

淘汰天然氣改用電？研究：恐須花費2萬
宏都拉斯宣布與台斷交「不再有任何官方接觸」

宏都拉斯宣布與台斷交「不再有任何官方接觸」
封面故事／約會兩次就想「冠妻姓」他說：她姓氏發音太好聽

封面故事／約會兩次就想「冠妻姓」他說：她姓氏發音太好聽