「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

「媽的多重宇宙」製片王慶(左)與車主布朗合照。(取自The Red Bull推特)

住在洛杉磯的男子布朗(Brandon Brown)最近透過共享租車網站，出租自己的特斯拉，不過，車子才第一次出租，就遇到拖延還車的租客，這名租客後來傳訊息向他道歉，並解釋自己未能如期還車，是因為獲得了奧斯卡獎 ？！結果這名租車男，竟然就是《媽的多重宇宙 》的製片王慶。

布朗近日在社群網站 上分享了自己和《媽的多重宇宙》製片王慶的對話，讓許多人捧腹大笑。王慶在訊息中解釋了自己沒能準時歸還車輛的原因，這也讓布朗大呼驚奇。

王慶先是傳訊息給他，說：「我老實跟你說，這周末我得了奧斯卡獎，所以有點混亂(加上表情符號)...」

布朗說：「恭喜，很棒啊，是哪部電影？我也是做這一行的，我是演員，得到奧斯卡就像贏了超級盃呢。」

王慶說：「《媽的多重宇宙》，我是製片。」

Thanks to this viral tweet I was invited to see the Oscar in person! Shout out to Jonathan Wang and congrats for sweeping the Oscar’s for your film “everything everywhere all at once” 🏆 @turo https://t.co/KjiQugKia6 pic.twitter.com/0wRZDerUdv — The Red Bull (@Red_BULLish) March 22, 2023

這樁奇妙的事件令布朗忍不住分享在社群網站上，引起了許多網友的關注。布朗說：「我查了一下，他真的是奧斯卡得主！這太瘋狂了！」

王慶說，得獎後整整三天，他都不知道自己是怎麼過的，完全忘了要還車這件事。「我還以為車費會暴增、還會被車主生氣的訊息轟炸，結果布蘭登人真的超好的！我很開心和他夫妻一起分享這份喜悅！」

王慶後來還車時，還帶了自己的小金人去給布朗看，布朗把玩了一下小金人，說：「所以這是真的奧斯卡獎座？比我想像中還要重哇。」

兩人拿著小金人在車子前，留下了笑容滿面的合照。