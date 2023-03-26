唐嫣去哪了？被擋門外20分鐘離譜原因曝光粉氣炸

「唐嫣去哪了」登上微博熱搜關鍵字。圖／摘自微博

中國人氣女星唐嫣昨(25日)原預定出席於上海舉行的「微博 之夜」，與劉詩詩 、楊冪 、Angelababy、佟麗婭等女星同台一起領「年度質感演員獎」，未料，她卻遲遲未現身，意外造成與胡歌等人世紀同框缺一角，網友也爆料背後原因，竟是唐嫣因其工作室安排直播行程而延遲，整晚「唐嫣去哪了？」也登上微博熱搜關鍵字。

唐嫣自2018年與羅晉結婚生女後，重心放在照顧家庭，2020年推出古裝劇「燕雲台」後，至今已2年半未有戲劇新作，昨晚的「微博之夜」原是她久違的華麗登場，典禮開始前，唐嫣工作室也搶先曝光她的紅毯造型，小露香肩、皓腕、美背，身穿淡粉色蓬蓬裙禮服，層層烘托出浪漫甜美風，一雙纖細修長美腿，更展現性感撩人姿態。

沒想到在粉絲引頸期盼下，唐嫣卻遲遲未現身，還被部分網友指「遲到耍大牌」，事後網友爆料，原來是其工作室在典禮前為她安排一場直播工作，原本預計唐嫣先走紅毯，典禮進行時再去做直播，豈知紅毯取消，當她做完直播後趕到現場，卻因為場外粉絲太多，主辦單位進行交通管制，在「只能出不能進」的情況下，導致唐嫣被擋在場外門口20分鐘都無法進入，因而錯過領獎時機，讓粉絲氣得飆罵工作室「爛透了」，並洗版留言區，要唐嫣立刻解散工作室。