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唐嫣去哪了？被擋門外20分鐘離譜原因曝光粉氣炸

記者陳慧貞／即時報導
「唐嫣去哪了」登上微博熱搜關鍵字。圖／摘自微博
「唐嫣去哪了」登上微博熱搜關鍵字。圖／摘自微博

中國人氣女星唐嫣昨(25日)原預定出席於上海舉行的「微博之夜」，與劉詩詩楊冪、Angelababy、佟麗婭等女星同台一起領「年度質感演員獎」，未料，她卻遲遲未現身，意外造成與胡歌等人世紀同框缺一角，網友也爆料背後原因，竟是唐嫣因其工作室安排直播行程而延遲，整晚「唐嫣去哪了？」也登上微博熱搜關鍵字。

唐嫣自2018年與羅晉結婚生女後，重心放在照顧家庭，2020年推出古裝劇「燕雲台」後，至今已2年半未有戲劇新作，昨晚的「微博之夜」原是她久違的華麗登場，典禮開始前，唐嫣工作室也搶先曝光她的紅毯造型，小露香肩、皓腕、美背，身穿淡粉色蓬蓬裙禮服，層層烘托出浪漫甜美風，一雙纖細修長美腿，更展現性感撩人姿態。

沒想到在粉絲引頸期盼下，唐嫣卻遲遲未現身，還被部分網友指「遲到耍大牌」，事後網友爆料，原來是其工作室在典禮前為她安排一場直播工作，原本預計唐嫣先走紅毯，典禮進行時再去做直播，豈知紅毯取消，當她做完直播後趕到現場，卻因為場外粉絲太多，主辦單位進行交通管制，在「只能出不能進」的情況下，導致唐嫣被擋在場外門口20分鐘都無法進入，因而錯過領獎時機，讓粉絲氣得飆罵工作室「爛透了」，並洗版留言區，要唐嫣立刻解散工作室。

但事後，唐嫣未多做回應，僅在微博分享主辦單位先前就做好圖片，直呼「感謝@微博之夜 給予的榮譽 ，明年見」，工作室也貼出唐嫣身上仍穿上蓬蓬裙禮服、披上外套坐在保母車後座照，貼文：「糖總唐嫣的福利已收到，甜度100」，粉絲還是氣炸，「姐姐，被攔在外面的20分鐘你在想什麼呢，除了安慰粉絲之外，也為自己想想吧，這個團隊到底能給你帶來什麼」、「吃了那麼多次虧，為什麼還不長教訓，換團隊吧，不要再執迷不悟了」。

唐嫣。圖／摘自微博
唐嫣。圖／摘自微博
唐嫣身穿蓬蓬裙禮服，美到像下凡仙女。圖／摘自微博
唐嫣身穿蓬蓬裙禮服，美到像下凡仙女。圖／摘自微博
唐嫣一身蓬蓬裙禮服，露出纖細修長美腿。圖／摘自微博
唐嫣一身蓬蓬裙禮服，露出纖細修長美腿。圖／摘自微博
唐嫣原預定出席微博之夜，最後卻未現身，意外造成劉亦菲（左起）、胡歌、劉詩詩、楊冪...
唐嫣原預定出席微博之夜，最後卻未現身，意外造成劉亦菲（左起）、胡歌、劉詩詩、楊冪、Angelababy世紀同框缺一角與。圖／摘自微博

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