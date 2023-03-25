小農變鮮肉男星太崩潰 為生存竟種大麻糊口

亞伯特波世在「桃子樹的最後豐收」外型俊美。圖／海鵬提供

20歲的西班牙鮮肉男星亞伯特波世，因演出電影 「桃子樹的最後豐收」的帥哥小農而爆紅，戲外參演電影前，他也是如假包換的「桃農」，18歲時在市場慶典活動被導演 卡拉西蒙發現，認為他的個性跟片中男主角「羅傑」如出一轍，於是邀他試鏡、並自9000位競爭者脫穎而出。

亞伯特在片中一邊幫家族辛勤種桃，一邊對耕地遭地主收回忿忿不平，甚至為生存而在桃林間偷種大麻，引發家族爭執。他不僅外型俊美，左眉的「斷眉」飄出的叛逆味，更讓他被譽為「西班牙影壇的驚嘆號」。導演卡拉也因為發現他酷愛跳舞，幫他量身拍攝一場舞蹈戲，忘情勁舞的他呈現青春洋溢的一面。

該片去年入圍柏林影展 ，亞伯特結束影展首映就回西班牙繼續種田，完全沒料到電影最後竟勇擒金熊獎，獲獎第2天仍忙於農作，媒體跑去採訪他時，渾身泥土在耕種的他當場傻眼。但亞伯特非常興奮，直說沒想到一部關於種桃子的電影能獲得最大獎，更開心觀眾將會發現「種桃子很不簡單」。