小農變鮮肉男星太崩潰 為生存竟種大麻糊口
20歲的西班牙鮮肉男星亞伯特波世，因演出電影「桃子樹的最後豐收」的帥哥小農而爆紅，戲外參演電影前，他也是如假包換的「桃農」，18歲時在市場慶典活動被導演卡拉西蒙發現，認為他的個性跟片中男主角「羅傑」如出一轍，於是邀他試鏡、並自9000位競爭者脫穎而出。
亞伯特在片中一邊幫家族辛勤種桃，一邊對耕地遭地主收回忿忿不平，甚至為生存而在桃林間偷種大麻，引發家族爭執。他不僅外型俊美，左眉的「斷眉」飄出的叛逆味，更讓他被譽為「西班牙影壇的驚嘆號」。導演卡拉也因為發現他酷愛跳舞，幫他量身拍攝一場舞蹈戲，忘情勁舞的他呈現青春洋溢的一面。
該片去年入圍柏林影展，亞伯特結束影展首映就回西班牙繼續種田，完全沒料到電影最後竟勇擒金熊獎，獲獎第2天仍忙於農作，媒體跑去採訪他時，渾身泥土在耕種的他當場傻眼。但亞伯特非常興奮，直說沒想到一部關於種桃子的電影能獲得最大獎，更開心觀眾將會發現「種桃子很不簡單」。
隨著電影拿下獲獎，外型帥氣的亞伯特也廣獲各界矚目，更獲「西班牙奧斯卡」哥雅獎最佳新演員提名，從此離開鋤頭和拖板機、步上影壇紅毯，不僅已被經紀公司綁定，更獲精品代言步上伸展台，成為西班牙當前最具潛力的亮眼新星，人生迎向翻天覆地的變化。
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