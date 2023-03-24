就是要報復 裘莉傳不爽小布新戀情順利 兩毒招搞破壞

安琪莉娜裘莉被傳要阻斷舊愛的新戀情。（路透資料照片）

布萊德彼特 與安琪莉娜裘莉 婚變快要邁向第7年，兩人還沒有對孩子們的監護權與財產分配達成共識，然而雙方都已取回合法單身身分，小布 近來開心談戀愛，對於小自己快30歲的女友伊妮絲迪拉蒙非常滿意，不但安排她和自己的一堆重量級影人朋友見面，還打算介紹她跟自己的小孩們認識，更被傳有意把她娶進門，只是裘莉自然不可能讓他稱心如意，已想法兩招狠招，準備衝著他們來。

第一招，就是死拖活拖，不要讓孩子們跟伊妮絲認識，因為布萊德彼特眼中，小孩絕對是生命中很重要的一部分，若還有下一段婚姻，一定要讓孩子們也能接受，不然很難真正感到滿足。他早先與伊妮絲剛交往時，就有考慮過把她介紹給孩子們，可是他那時還不確定伊妮絲是否就是真命天女，才先忍住不動作，等確定彼此是真的能夠有一段穩定、長久的關係，才打算讓孩子認識她，而現在他就很確定要讓小孩都知道這位未來的繼母，也希望彼此都能相處融洽。

可是裘莉就不要讓布萊德彼特太開心，在婚變後，她不只堅持不要跟小布取得共同監護權，只給他探視權，而且隨著官司的過程拖下去，她還刻意阻攔小布和孩子們相處，直到法官表明要她不得違反判決，不能故意阻止小布行使探視權，她才只好表面上配合，私下對於孩子們不時灌輸父親其實對他們不如母親重視、疼愛的想法，已經有好幾個小孩被她牢牢抓住，完全不想跟小布再碰面。

只是光這樣似乎還不能讓裘莉滿意。根據報導明星與名人八卦的「heat」雜誌，裘莉友人表示小布的新戀情對她來說是個不舒服的議題，她也不想再只是被動看著他們三天兩頭高調放閃，決定主動出擊，因此雖然她沒有要讓小孩們跟伊妮絲碰面，卻打算自己找她聊一聊，讓她知道和布萊德彼特交往甚至結婚，可能會面對什麼樣的情況，很有信心在聊過之後，伊妮絲應該會打退堂鼓。