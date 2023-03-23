46歲舒淇身材火辣 遭酸「沒生過小孩」 高EQ回應了

舒淇。（取材自臉書）

46歲金馬影后舒淇2016年與港星馮德倫結婚，出道28年的她兼具美貌與演技，婚後原本鮮少展現性感，最近秀出新照，在三亞出席美國精品MICHAEL KORS活動，以一襲純白斜肩洋裝驚豔全場，絕美身材線條配上招牌笑容，火辣身材讓12萬人驚呼連連，但有網友狠酸「沒生小孩」，舒淇則是高EQ回應了。

舒淇的美照席捲各大媒體，引來不少好友私訊問她維持身材的方法，舒淇也大方回應：「維持身型其實很簡單，能站的時候不坐，能坐的時候不躺，還有保持一顆快樂愉悅的心情，我啥都吃，甜品也吃，適量就好，然後晚餐簡單一碗五穀雜糧粥就好，如果需要熬夜，就正常吃七分飽就好」。