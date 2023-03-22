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具俊曄結婚1年愛瘋大S：她買的連臭豆腐都不臭了

記者梅衍儂／即時報導
具俊曄談到大S一臉甜蜜。（記者沈昱嘉／攝影）
具俊曄談到大S一臉甜蜜。（記者沈昱嘉／攝影）

韓星具俊曄出席醫美代言記者會，他和大S結婚一年，兩家人互動良好，前陣子小S去南韓玩，具俊曄說推薦她自己最愛的冷麵，「但她說不太好吃。」透露這次沒機會讓小S見到偶像劉在錫，「下次一定要製造機會讓他們見個面！」

具俊曄做了電波、雷射等醫美，問他大S希望他哪裡要再進廠維修，他笑說：「沒有，但她最重視皮膚，每天晚上都會在我臉上塗塗抹抹，我做完醫美她有說『哇變年輕了』。」也說動醫美之前，都有和大S討論過，「因為我現在是熙媛的所有物，我連自己碰臉都不行！」

兩人時常在家一起追劇，最近看「黑暗榮耀」和「浪漫速成班」，「隨時隨地跟熙媛在一起都很好玩，我比較單純，看到有趣的動作或畫面就會笑，熙媛很喜歡看到我這樣的反應。」問起這一年來大S做過最浪漫的事，他搔了搔頭說：「沒有，因為她平常就對我很好。」兩人結婚後從來沒吵過架，她有什麼要求，他照單全收配合。問他會不會鼓勵大S復出，他立刻說：「不會，她想幹嘛就幹嘛。」

問兩人有一起旅行的計畫嗎？他透露大S非常重視孩子，不想長時間跟小孩分開，「所以我們要旅遊要過一陣子再看看吧，當然我只要跟她在一起，不用去哪裡都很幸福。」

他在台灣常騎腳踏車上街買東西，過年時媽媽和姊姊來探望他，他帶家人去貓村玩，透露媽媽把大S當女兒對待，就像徐媽待他如同兒子。他也愛吃台灣小吃臭豆腐，但直呼和20年前吃過的不一樣，「熙媛常買臭豆腐給我吃啊，但沒有很臭耶！20年前吃到的真的很臭！」旁人說會不會是因為是大S買的，他笑說：「有可能喔！」

具俊曄對大S相當好。（記者沈昱嘉／攝影）
具俊曄對大S相當好。（記者沈昱嘉／攝影）

大S 具俊曄 小S

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