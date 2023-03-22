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服裝師太無知？TWICE彩瑛穿「匿名者Q」上衣表演

記者梅衍儂／即時報導
TWICE的彩瑛穿過極右翼陰謀論組織「匿名者Q」的上衣，引發相當大的爭議。圖／摘自IG
TWICE的彩瑛穿過極右翼陰謀論組織「匿名者Q」的上衣，引發相當大的爭議。圖／摘自IG

韓夯團TWICE成員彩瑛近日被網友發現穿上印有極右翼陰謀論組織「匿名者Q」(QAnon)代表字母的衣服，引起相當大的爭議，她21日晚間發表道歉聲明，表示之後一定會小心。然而，這並非她第一次爆出穿衣惹議。

TWICE相隔7個月回歸歌壇，近日忙跑新專輯「READY TO BE」宣傳，不過彩瑛日前在IG po出在美國工作空檔的出遊照，網友卻發現她的衣服上有「匿名者Q」符號，紛紛留言提醒她不妥。彩瑛在21日刪除照片，並發道歉聲明，「我沒有意識到t-shirt上符號的含義，對於沒有仔細審視並而引發大家的疑慮，我深感抱歉，今後絕對會注意，防止類似情形再度發生。」有網友指出彩瑛在月初也穿過這件衣服，只是她當時外罩了一件毛衣，恰好擋住了「匿名者Q」標誌。

2021年1月6日發生的國會暴動，就有「匿名者Q」擁戴者穿著這款衣服闖入國會。(...
2021年1月6日發生的國會暴動，就有「匿名者Q」擁戴者穿著這款衣服闖入國會。(美聯社)

也有粉絲為彩瑛喊冤，認為經紀公司應該要做好把關，所屬公司JYP22日凌晨道歉，表示疏忽了藝人貼文審核，之後會加強把關。然而這並非是彩瑛第一次因衣服上的不當文字惹議，TWICE先前上MBC節目「音樂中心」打歌時，彩瑛穿了「匿名者Q」標誌的上衣，該組織崇尚「白人至上」，引發種族歧視等相當大的爭議，彩瑛穿的衣服上甚至還有其口號「Where we go one, we go all」，讓網友超級傻眼，怒批工作人員知識不足，這次鬧出穿衣不當爭議，更是沒有歷史常識。

種族歧視 白人至上 字母

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