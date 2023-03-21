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爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目全錄

聯合新聞網╱即時報導
圖／擷自instagram
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韓國人氣團體BLACKPINK、防彈少年團成員Jennie、V（金泰亨）去年被爆出秘戀，兩人還同遊濟州島，被無良駭客公開多張親密照。當時雖然雙方都沒有公開表態，隨著再無消息釋出，兩人也都各忙各的，似乎毫無交集。BLACKPINK在3月18、19日結束為期兩天於高雄國家體育場演唱會後，原定19日當日唱完返韓，不過因為大霧不利飛行延遲一天。昨天順利飛回韓國後，Jennie跟Rosé就被粉絲捕捉到朝聖英國歌手Harry Styles演唱會，而同在現場的還有緋聞男友V。

昨天（20）出席Harry Styles首爾演唱會的包括Jennie、Rosé、V、RM、Jungkook、SUGA、朴炯植、李東海、ENHYPEN的HEESEUNG、JAKE、Jay與SUNGHOON。有粉絲錄下Jennie與Rosé進場的畫面，V與Jungkook就坐在他們左手邊，影片中V有轉頭迅速看了一眼Jennie，之後又立刻轉頭，一瞬間表情全被捕捉。

事實上兩方人馬其實離得並不遠，不過似乎都沒有互動。Dcard有網友補充Jennie回韓國時戴著的是V也有的棒球帽，其他還有疑似是情侶飾品等等。對於兩人被爆戀愛後首度同框，網友紛紛表示：「是粉絲 早就都祝福了啦」、「兩人可以大方的坐在一起沒關係」、「忍不住的姨母笑 泰泰的辣個小眼神我快笑死 拜託好好的 兩個最溫暖的人」、「天啊 我在現場的話 肯定會用超八卦的心態看他們」。

BLACKPINK 八卦 英國

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